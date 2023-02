Von Iris Hilberth, Landkreis München

Die Unterlagen für den Oberhachinger Schulcampus werden mit einem dicken Gummiband zusammengehalten: Neben dem Bebauungsplanentwurf enthält der Packen den Umweltbericht, die Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung, das Verkehrsgutachten - ein hoher Stapel, ein gutes Pfund schwer, zig Seiten, ähnlich dick wie das Telefonbuch einer mittelgroßen Stadt. So sind die Vorschriften bei solchen Verfahren.

Es gibt in der Kommunalpolitik aber zunehmend Expertisen, Machbarkeitsstudien, Umfragen und Gutachten, die kommunale Gremien mit auffallender Häufigkeit an externe Berater in Auftrag geben, für die es keine rechtlichen Notwendigkeiten gibt, die nicht in Zusammenhang mit kommunalen Pflichtaufgaben stehen. Der Trend zum Rat von außen nimmt zu, und das kann richtig teuer werden. Vor allem wenn das Warten auf das neue Gutachten und die Behandlung der Ergebnisse sich derart in die Länge ziehen, dass die Kosten für das Projekt in dieser Zeit um ein Vielfaches steigen. Mitunter liegen dann 50-seitige Studien mit vielen bunten Diagrammen und umfangreichen Tabellen vor, deren Erkenntnisgewinn überschaubar ist und manchen Mandatsträger zweifeln lässt: War das nötig?

Detailansicht öffnen Die Wahrscheinlichkeit eines Vorkommens der Feldlerche haben die Gutachter berechnet. (Foto: Imago)

Zu den erforderlichen Untersuchungen für den Bau der beiden Schulen am Deisenhofener Bahnhof gehört auch eine "Potenzialanalyse Bodenbrüter". Keiner würde in Frage stellen, dass die Feldlerche ein schützenswerter Vogel ist. Das beauftragte Planungsbüro, das herausfinden sollte, ob die Lerche auf dem Grundstück zugegen ist, hat auf zehn Seiten nebst Literaturverzeichnis die Ergebnisse ihrer Untersuchung dargestellt und kommt zu dem Schluss: "Insgesamt ist aufgrund der Kulissenwirkung der Umgebung und deutlichen Störungen durch die Schule und die Freizeitnutzung ein Vorkommen der Feldlerche innerhalb des B-Plan-Gebietes unwahrscheinlich." Ob die Gutachter denn mal auf der Wiese nachgeschaut hätten, ob die Lerche anwesend ist, wollte kürzlich ein Vertreter der CSU-Fraktion wissen. Nein, man habe das berechnet, erläuterte die Expertin. So wirklich hat das den Fragesteller nicht überzeugt. Er kenne Stellen, an denen sich die Lerche auch nicht an Berechnungen halte.

So wie sich Schülerzahlen oft nicht an Prognosen orientieren. Kaum war die Grund- und Mittelschule am Sportpark in Unterhaching fertiggestellt, war sie auch schon wieder zu klein. Ein Phänomen, das man in vielen Orten beobachten kann, und doch stützen sich alle auf die Expertise von externen Fachleuten. Christian Rindsfüßer, der Leiter des Instituts für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik - kurz SAGS - ist gut im Geschäft, wenn es um Bevölkerungsprognosen, Schulbedarfs- und Jugendhilfeplanung oder Seniorenpolitische Gesamtkonzepte geht. Wenn er dann mit seinen Vorausberechnungen doch nicht ganz richtigliegt und er von Lokalpolitikern Kritik erntet, gibt er auch mal zu: "Wir haben die Geburtenraten unterschätzt." Der Gemeinde Gräfelfing, die im vergangenen Jahr feststellte, dass sie eine viel ältere Bevölkerung als viele andere Orte in Bayern hat, attestierte er: "Ihnen fehlt aktuell eine Generation Frauen im gebärfähigen Alter."

Zu den am häufigsten in irgendwelchen Amtsstuben abgelegten Expertisen zählen Verkehrsgutachten. Planegg zum Beispiel musste dafür vermutlich schon einen extra Schrank anschaffen: 14 Gutachten zu verschiedenen Aspekten des motorisierten Verkehrs hat die Gemeinde in den vergangenen 15 Jahren anfertigen lassen. Rein statistisch gesehen also jedes Jahr eines. Aber keines davon wurde je wirklich realisiert. Vor gut einem Jahr wurde beschlossen, dass ein weiteres dazukommen soll. In Gräfelfing hat man zur gleichen Zeit die Bestätigung von Verkehrsplanern erhalten, dass in ihrer Ortschaft das Auto dominiert.

Detailansicht öffnen Viele Kreisräte sehen es kritisch, neben der A 99 eine weitere Straße zu planen. Dennoch gibt es jetzt erst einmal eine Studie. (Foto: Imago/imago images/Sven Simon)

Vor zehn Jahren ließ sich auch Grasbrunn ein Gutachten vorlegen, aus dem ersichtlich war: "Bei den Sechs- bis 17-Jährigen ist der Anteil im nicht motorisierten Individualverkehr deutlich höher als bei anderen Altersgruppen." Der Erkenntnisgewinn: Kinder fahren seltener Auto. Die Experten wussten auch damals schon, wie eigentlich jeder andere in der Gegend, dass es morgens zu Staus auf der B 304 und der A 99 kommt und diese mit den Jahren schlimmer werden dürften. Weshalb der Landkreis München jetzt auch wieder die alte Idee der Autobahnparallele ausgegraben hat und eine Machbarkeitsstudie für etwas mehr als 400 000 Euro in Auftrag gibt, obwohl keiner diese elfte Spur neben einer maximal ausgebauten Autobahn will.

Natürlich haben auch der Bund der Steuerzahler und der Rechnungshof ein kritisches Auge auf die grassierende Gutachteritis geworfen. Immer wieder tauchen Beispiele im Schwarzbuch auf, das eine Verschwendung von Steuergeldern publik macht. Mal geht es um eine Untersuchung, ob in Köln eine beleuchtete Joggingstrecke die Waldohreule stört, ein anderes Mal um eine Brücke in Peine für Radfahrer und Fußgänger, über deren Schimmelbefall sieben Gutachten erstellt wurden. Ähnlich intensiv wird die Idee einer Radverbindung zwischen Grünwald und Pullach über die Isar behandelt. Die Idee stammt von 2014, inzwischen gibt es eine Masterarbeit der TU München dazu und eine Bedarfsanalyse mit Befragung und Zählung. Jetzt wartet man auf das naturschutzfachliche Gutachten. Vorliegen hat Oberhaching hingegen die Machbarkeitsstudie über eine Fahrradstraße auf der Linienstraße, 48 Seiten dick und mit präziser Ermittlung sämtlicher Konfliktmöglichkeiten aller Abschnitte, werktags genauso wie in den Ferien.

Detailansicht öffnen Michael Jäger hält das Instrument der Machbarkeitsstudie grundsätzlich für sinnvoll, rät aber dazu, sparsam davon Gebrauch zu machen. (Foto: Sebastian Gabriel)

Michael Jäger, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler und ehemaliger Gemeinderat in Neubiberg, sagt: "Externe Experten heranzuziehen kann auch sehr hilfreich sein, etwa wenn mehrere Kommunen an einem Projekt beteiligt sind und es wie bei der neuen B 471 zudem um die Aufteilung der Kosten geht. Solche Großvorhaben darf man jedoch nicht isoliert betrachten, sondern muss sie im Gesamtzusammenhang sehen." Das Instrument der Machbarkeitsstudie sei nicht generell Unsinn. Aber die meisten Dinge könne man mit entsprechender interner Vorbereitung und gesundem Menschenverstand entscheiden.

Detailansicht öffnen Gemeinderat Emil Salzeder will jetzt wissen, wie viel Geld für Gutachten in Unterhaching ausgegeben wurde. (Foto: privat)

Das sehen Christine Helming (Freie Wähler) und Emil Salzeder (Neo-Fraktion) im Unterhachinger Gemeinderat ähnlich. Regelmäßig fragen sie: Brauchen wir das wirklich? Und was soll das kosten? Wenn sie an den Weg durch die "Grüne Mitte" des Neubaugebiets Stumpfwiese denken, eine 30 Meter lange Radverbindung, können sie nur den Kopf schütteln. Nach Bürgerwerkstätten und diversen Befragungen in sieben Jahren hatte der Gemeinderat ein Stadtentwicklungsbüro beauftragt, weitere Bürgerbefragungen abzuhalten. Laut Salzeder hat das etwa 30 000 Euro gekostet. "Ein absurdes Brainstorming", sagt auch Helming. Ja, die Beauftragung von externen Gutachtern habe "wahnsinnig zugenommen", sagt die ehemalige Dritte Bürgermeisterin, die seit 24 Jahren dem Gemeinderat angehört. Jetzt, da das Geld aufgrund der prekären Haushaltslage in Unterhaching nicht mehr so locker sitzt, hat Salzeder den Antrag gestellt, mal aufzulisten, was all die externen Beratungen, Befragungen und Begleitungen, Gutachten und Studien in den vergangenen beiden Jahren gekostet haben.

Michael Jäger weiß auch, dass solche Studien "leider oft als politisches Instrument" genutzt werden. Sie seien aber auch Ausdruck der Belastung kommunaler Verwaltung. "Aus meiner Zeit als Gemeinderatsmitglied weiß ich, dass wir zwar eine hervorragende Bauverwaltung haben, diese aber bei der Belastung meist am Anschlag arbeiten muss", sagt er. Es bleibe oft nichts anderes übrig, wenn Fristen eingehalten werden müssten. Er sagt aber auch: "Es darf nicht zum Standard werden, politische Verantwortung auszulagern."

Der Neubiberger verweist auf einen unheimlichen Druck von außen auf die Mandatsträger durch Interessengruppen. "Wir müssen auch mit dem Anspruchsdenken zurückgehen, denn angesichts der extremen Kostenentwicklung sind nicht mehr alle Projekte gleichzeitig realisierbar. Er beklagt eine hohe Belastung der ehrenamtlichen Mandatsträger. "Es wird heute von Menschen im Ehrenamt erwartet, dass alle Top-Experten sind - das ist niemand. Dieses Anspruchsdenken ist brutal, ungerecht und unfair. Der Druck wird zudem durch die sozialen Medien noch erhöht und ist ungleich größer als noch vor 20 Jahren", sagt Jäger. Er hat auch das Gefühl, dass früher Entscheidungen von den Bürgern eher akzeptiert wurden. Heute hörten die Diskussionen nicht auf. Jäger mahnt: "Man sollte mit dem Instrument der externen Beratung und Gutachten äußerst sparsam umgehen, denn letztendlich sind wir alle es, die das mit unseren Steuern bezahlen."