Von Claudia Koestler und Martin Mühlfenzl, Landkreis München

Münchens S-Bahn-Chef Heiko Büttner widerspricht dem Eindruck, er habe den zweigleisigen Ausbau der S 7 von Giesing über Ottobrunn bis Aying zu Beginn der Woche im Mobilitätsausschuss des Münchner Kreistags beerdigt. "Ich habe dem Ausbau der S 7 keine Absage erteilt", erklärt Büttner. "Ganz im Gegenteil: Das große Engagement des Freistaats beim Ausbau des S-Bahn-Systems begrüße ich ausdrücklich." Der S-Bahn-Chef hatte dem Kreisgremium am Montag zum Thema "Störungen und Defizite im S-Bahnverkehr" Rede und Antwort gestanden und dabei darauf verwiesen, dass lange Planungsphasen und auch zu erwartende Bürgerproteste den Ausbau der Trasse auf absehbare Zeit nicht als realistisch erscheinen lassen würden, vielmehr sollten kurzfristig mit schnellerer Digitalisierung des Systems und auch autonom fahrenden Zügen Verbesserungen für die Fahrgäste erreicht werden.

Büttners Ausführungen hatten bei zahlreichen Kreisräten den Eindruck erweckt, aus Sicht der Münchner S-Bahn habe sich der Ausbau der S 7 damit erledigt. Auch Bayerns ehemalige Verkehrsministerin Kerstin Schreyer aus Unterhaching reagierte und sprach davon, der Ausbau dürfe nicht wegen fadenscheiniger Argumente ad acta gelegt werden. Büttner reagierte mit einer Pressemitteilung auf die Kritik und argumentiert, jedes Ausbauvorhaben sei eine gute Nachricht für die S-Bahn-Nutzer; allerdings habe er darauf hingewiesen, dass die Rahmenbedingungen für Infrastrukturvorhaben dazu führen, dass Planungs- und Realisierungszeiträume "leider sehr lange dauern".

Kritik an Büttners Haltung kommt aber auch aus dem Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshauses, wo im Februar auf der eingleisigen Trasse der S 7 bei Schäftlarn zwei Züge zusammengestoßen sind. Der Verzicht auf den zweigleisigen Ausbau der Trasse ist für den dortigen CSU-Stimmkreisabgeordneten Martin Bachhuber nicht hinnehmbar. "Die Anzahl der Pendler wird in den kommenden Jahren massiv ansteigen. Wer angesichts dessen das Schienennetz nicht ausbauen will, nimmt einen Kollaps des öffentlichen Schienennahverkehrs bewusst in Kauf." Der zweigleisige Ausbau der S 7 nach Wolfratshausen ist Bachhuber zufolge in den Ausbauplänen seit vielen Jahren ein fester Bestandteil. "Mittel- bis langfristig brauchen wir das zweite Gleis, um die Menschen in der Boomregion München künftig reibungslos auf der Schiene transportieren zu können", betont der Bad Heilbrunner Landtagsabgeordnete.