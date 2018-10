10. Oktober 2018, 21:53 Uhr Bürgerversammlung Zu viel Lärm

Grünwalder beschweren sich über Straßen und Trambahn

Von Claudia Wessel, Grünwald

Zu laute Straßen, zu laute Trambahn und zu langsames Internet. Das waren die Hauptthemen bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend im Hubertus-Lindner-Saal des Bürgerhauses. Rund 140 Besucher hatten sich eingefunden und durften zunächst der alljährlichen Erfolgsrede von Bürgermeister Jan Neusiedl (CSU) lauschen. Diesmal erfuhren sie, dass das Gemeindeoberhaupt sogar eine ungewöhnliche Liebesbezeugung erlebte: "Da ist tatsächlich jemand aus dem Auto ausgestiegen und hat mich umarmt." Aus Dankbarkeit für die zahlreichen Gemeindewohnungen, die gebaut werden. Erst jüngst habe man ein Grundstück an der Wilhelm-Keim-Straße erworben, so Neusiedl, wo günstiger Wohnraum für sozial Tätige entstehen solle. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr etwa sollten nicht wegziehen, so Neusiedl, da sie ja bei einem Einsatz schnell gebraucht würden.

Anschließend musste sich Bürgermeister Neusiedl mit sechs Anträgen der Bürger befassen, die sich allesamt um das Thema Lärm drehten. So wollte Johann-Peter Weigl Tempo 30 für die Oberhachinger Straße erwirken. Sein Vorbild war dabei die Rosenheimer Straße in München, wo dies derzeit auch versucht wird. Alle Antworten auf die Anfragen waren bereits vorhanden und zum großen Teil vom Landratsamt gegeben worden, so dass Neusiedl sie nur noch verlesen musste. Weigls Antrag wurde abgelehnt, da bereits Flüsterasphalt verlegt wurde und eine besondere Gefährdung nicht erkennbar sei. Eine Abstimmung ergab, dass auch die Mehrheit der Besucher gegen eine Weiterverfolgung der Idee waren.

Ein Ehepaar, das an den Römerhügeln wohnt, wünschte, dort den Verkehr für Fahrzeuge über drei Tonnen zu verbieten. Neusiedl versprach, das Thema innerhalb von drei Monaten im Verwaltungsausschuss zu behandeln, wie es Pflicht für Bürgeranliegen aus der Bürgerversammlung ist. Ebenso verfuhr Neusiedl mit dem Anliegen von Hans-Joachim Kohler, der eine Verkehrsberuhigung im Viertel westlich des Wertstoffhofes forderte, unter anderem durch Schwellen auf der Fahrbahn. Das Thema wird in der Verwaltungsausschusssitzung am Dienstag, 16. Oktober, behandelt, wie Neusiedl zusicherte.

Der Vortrag von Johann Ebner, seit 15 Jahren Anlieger der Trambahntrasse, war dafür verantwortlich, dass immer mehr Bürger den Saal verließen. Auch Bürgermeister Neusiedl betonte: "Ich kann nur davon abraten, etwa zu unternehmen, dass den Betrieb der Trambahn gefährden würde." Offenbar waren dieser Meinung auch die vielen Zuhörer, die vom Paragrafen 38 der Bundesimmissionsschutzverordnung nach mehrmaliger Erwähnung nichts mehr hören wollten. Tausende von Menschen seien froh, mit der Trambahn in die Stadt fahren zu können, sagte Neusiedl. Dennoch werde er erneut mit der MVG über technische Verbesserungen im Sinne von Lärmreduzierung sprechen.

Dass in Sachen schnelles Internet in Grünwald zu wenig getan werde, befand Dieter Mayer. "Wir an den Römerhügeln haben nur 16 Mbit und keine Aussicht auf eine schneller Anbindung", beklagte er. Grünwald habe unter anderem die Fördermöglichkeiten verschlafen, die bis Januar 2018 bestanden hätten. Zudem forderte Mayer mehr Ladestationen für Elektroautos.