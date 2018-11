9. November 2018, 22:06 Uhr Bürgerversammlung Von wegen Schluss mit lustig

Weniger Geld? Keine neue Schule? Selbst Negatives vermittelt Baierbrunns Bürgermeister mit Humor

Von Udo Watter, Baierbrunn

Nachdem Baierbrunns Bürgermeister Wolfgang Jirschik (Überparteiliche Wählergruppe) den Abend mit einer beinahe staatsmännischen Eloge auf die Vorzüge der Demokratie eröffnet hatte, schockte er seine Zuhörer: "Ich werde mich kurz fassen und das Ganze auf vier Stunden beschränken." Natürlich hat Jirschik das mit einem Augenzwinkern gesagt - der 68-Jährige besitzt ja die Gabe, Seriosität mit Humor zu verbinden - aber so ganz geflunkert war das diesmal nicht.

Denn Jirschik war es bei seinem Bericht in der Bürgerversammlung im Pfarrsaal St. Peter und Paul schon ein Anliegen, die aktuellen Entwicklungen in Sachen Grundschulneubau ausführlich und zeitintensiv darzustellen. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung Ende Oktober einstimmig beschlossen, die Realisierung des Großprojekts, dessen Kosten auf mindestens 22 Millionen Euro geschätzt werden, vorerst zu verschieben.

Die Kommune kann es sich derzeit nicht leisten, da zum einen keine nennenswerte staatliche Förderung in Aussicht steht, zum anderen es angesichts der erwarteten Entwicklung der Gemeindefinanzen beinahe fahrlässig wäre. So kommt auf Baierbrunn aufgrund einmalig hoher Gewerbesteuereinnahmen von 9,3 Millionen Euro dank eines Unternehmensverkaufs 2017 eine deutlich höhere Kreisumlage 2019 zu, die allein schon zur Halbierung der Rücklagen im Haushalt von derzeit 10,5 Millionen Euro führen dürfte - die Kreisumlage wird anhand des Steueraufkommens von vor zwei Jahren berechnet.

Jirschik erläuterte noch einmal kritisch mögliche Finanzierungsmodelle des Neubaus, die aber aus seiner Sicht im Moment nicht machbar sind und die Gemeinde aufgrund hoher Kredite auf Jahrzehnte hinaus belasten würden. Ins Auge gefasst ist am Standort Wirthsfeld zunächst die Errichtung eines Gebäudes für die Nachmittagsbetreuung - die geplante Grundschule samt Zweifach-Turnhalle und Kunstrasenplatz soll später folgen. Jirschik erklärte zudem, wie viel Arbeit im Hintergrund abgelaufen sei. Er wollte wohl auch dem Eindruck entgegentreten, das Rathaus habe bei der Entwicklung des Projekts nachlässig gehandelt.

Jirschik, der nach dem Rücktritt seiner Vorgängerin Barbara Angermaier im Herbst 2018 nun fast genau ein Jahr im Amt ist, durfte in seinem Bericht auch über zweifelsfrei Erfreuliches sprechen: Unter anderem gab es diverse Feierlichkeiten und Jubiläen, herausragend das Gaufest für die Trachtler im Juni. "Das war ein wunderbares Fest und es hat gezeigt, dass unsere Dorfgemeinschaft gut funktioniert." Weitgehend Positives hatte auch Kommissar Andreas Aigner von der Polizeiinspektion Grünwald zu berichten, die Zahl der Straftaten pro Einwohner in Baierbrunn ist deutlich geringer als im Landkreis, von der Stadt gar nicht zu reden. Negativ ins Gewicht fallen indes Sachbeschädigungen am S-Bahnhof Buchenhain und auffällig sei heuer gewesen, dass die zehn Tickbetrugsdelikte im Gemeindegebiet alle von "falschen Polizeibeamten" ausgeführt worden seien. Bei diesem Delikt versuchen Kriminelle vor allem Rentner davon zu überzeugen, ihnen ihre Wertsachen im Sinne einer vermeintlichen Einbruchsprävention zu überlassen. Das brachte Jirschik auf ganz neue Ideen zwecks der Finanzierung des Schulneubaus: Ein Anruf bei gewissen Bürgern und die Aufforderung "Deponieren Sie ihr Geld da und dort" - da ließe sich schon was machen. Selbstverständlich meinte der Bürgermeister das augenzwinkernd.