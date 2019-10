Neuer Ort, neues Konzept: Bei der Bürgerversammlung in Hohenbrunn am Dienstag in der Aula der neuen Carl-Steinmeier-Mittelschule konnten sich die rund 150 Zuhörer nach dem Bericht von Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) erstmals an Infoständen direkt bei Mitarbeitern der Verwaltung über ihre Anliegen informieren. Dass es im Vorjahr Kritik von den Bürgern gab, dass der Rathauschef zu lang gesprochen habe, "habe ich mir zu Herzen genommen", sagte Straßmair. Vielen Bürgern sagte das neue Konzept zu, es gab aber auch kritische Stimmen. Im anschließenden Plenum hatte sich der Bürgermeister vor allem mit Anfragen zum Verkehr auseinanderzusetzen.

Straßmair hielt seinen Bericht wie versprochen kurz. In einer halben Stunde erfuhren die Bürger von den Finanzen der Gemeinde, aber auch von verschiedenen Projekten. Der Bürgermeister erwähnte beispielsweise das Vorhaben "Am Hölzl" in der Robert-Bosch-Straße in Riemerling, bei dem 25 bezahlbare Wohnungen entstehen. Bei dem geplanten Bau eines Rewe-Supermarkts an der Putzbrunner Straße wird laut Straßmair angestrebt, dass bald Baurecht entsteht und spätestens Anfang kommenden Jahres mit dem Bau begonnen werden kann. Als besonders positiv hob der Bürgermeister die Versorgung mit Kindergärten hervor, die Deckung des Bedarfs liege bei 118 Prozent. Landrat Christoph Göbel (CSU) hielt sich in seiner Grußrede ebenfalls kurz. Unter anderem lobte er den Vorstoß der Gemeinde in Sachen Bau bezahlbarer Wohnungen.

An den Infoständen bildete sich vor allem bei den Mitarbeitern der Bauverwaltung meist eine größere Traube. Ein paar Mütter erkundigten sich zum geplanten Bau des Supermarkts und untermauerten, wie wichtig ihnen dieser sei. Ein anderer Bürger erkundigte sich unter anderem über einen möglichen Anschluss an die Fernwärme und lobte das persönliche Gespräch. Kritik am neuen Konzept kam derweil von Ani Reischl. Sie bemängelte, der Bürgermeister schinde mit dem neuen Ablauf Zeit. Viele Leute seien schon gegangen. Letzteres kritisieren auch die Grünen.

Als es um die Beantwortung von Anfragen ging, hatte tatsächlich etwa ein Drittel der Zuhörer bereits den Saal verlassen. Straßmair hatte sich dennoch kritischen Fragen zu stellen. Reischl wollte wissen, inwieweit an der Ecke Wagenberger Straße und Putzbrunner Straße eine Querungshilfe oder Ähnliches geplant sei. Sie verwies darauf, dass sie und andere Mütter dort täglich Schulweglotsendienst leisteten. "Wenn wir da nicht stehen würden, ich will nicht wissen, wie viele Kinder schon tot wären", sagte sie. Es könne nicht sein, dass sie drei Lotsendienste stellten. "Da besteht Handlungsbedarf." Straßmair dankte für den Lotsendienst und sagte zu, die Organisation "als Hausaufgabe" mitzunehmen. Eben weil es sich bei der B471 um eine Bundesstraße handle, wolle man mit einem Kreisel am Ortseingang - der ist im Zusammenhang mit dem Bau des Supermarkts vorgesehen - den Verkehr dort ausbremsen. Am Pfarrer-Wenk-Platz verwies er auf die errichtete Ampel. "Es ist also schon einiges passiert", vertröstete er Reischl.

Ein Bürger aus dem Hasenweg forderte angesichts der "immer schlimmer" werdenden Verkehrssituation an der Grenze von Wohngebiet und Gewerbegebiet ein Verkehrskonzept für Riemerling West. Stets sei alles zugeparkt und es passiere nichts. Sein Vorschlag: Die Gemeinde kauft einen Streifen des Bannwalds und schafft dort einen Parkplatz. "Wir sind nah an einem Infarkt", sagte er. In Sachen Bannwald machte Straßmair keine Hoffnungen. Dort einzugreifen sei eine sensible Sache.

Den Antrag auf Erstellung eines Verkehrskonzepts ließ er abstimmen. Er wurde mehrheitlich angenommen. Der Gemeinderat wird sich also in den nächsten drei Monaten mit dem Thema befassen. Einem Bürger gefiel das neue Konzept gar so gut, dass er beantragte, so eine Versammlung mit Infoständen dreimal im Jahr abzuhalten. Den Antrag lehnte das Plenum aber mehrheitlich ab.