Dem schönen Wetter an Heiligdreikönig zum Trotz: Wenn die Gemeinde traditionell am Feiertag zur Bürgerversammlung einlädt, dann lassen sich die Ismaninger nicht lange bitten und kommen zahlreich. Knapp 400 Besucher verfolgen am Montagnachmittag den Rechenschaftsbericht von Bürgermeister Alexander Greulich (SPD), um in der gut zweistündigen Rede alles Wissenswertes über Aktivitäten, Projekte und Planungen in der Kommune des vergangenen Jahres zu erfahren. Das Fazit: Ismaning steht bestens da - und das in vielerlei Hinsicht. So haben Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat zahlreiche Anstrengungen unternommen, um allen Bevölkerungsgruppen und Generationen am Ort gerecht zu werden.

Greulich nennt dabei vor allem den Ausbau der Kinderbetreuung und die enormen Investitionen in den Bildungsbereich. So werden in Ismaning derzeit mehr als 1500 Buben und Mädchen betreut, davon rund 80 Prozent in gemeindlichen Einrichtungen. An diesem Dienstag startet nach den Worten den Bürgermeisters das Kita-Portal, wo Eltern ihren Nachwuchs online für eine Tagesstätte anmelden können. Darüber hinaus habe der Gemeinderat den Weg geebnet, dass die gemeindlichen Kindergartenplätze kostenfrei geworden seien, bilanziert der Bürgermeister. Zum 1. Januar folge nun eine ähnliche Beitragsförderung im Krippenbereich, basierend auf dem sogenannten Bayerischen Krippengeld. Der Deckungsgrad für die Betreuung der Ismaninger Kindergartenkinder liege bei nahezu 100 Prozent, bei Buben und Mädchen im Krippenalter nennt Greulich einen Deckungsgrad von 71 Prozent. Um diesen hohen Grad der Versorgung auch in Zukunft aufrecht erhalten zu können, investiert die Kommune weiterhin in neue Kitas, wie etwa am Seidl-Kreuz-Weg.

Detailansicht öffnen Nach der umfassenden Sanierung kann die mit 400 Gästen gut besuchte Bürgerversammlung heuer wieder am angestammten Ort stattfinden – im neu gestalteten Bürgersaal. Im vergangenen Jahr musste die Gemeinde in die Osterfeldhalle ausweichen. (Foto: Robert Haas)

Ähnlich groß ist das Bemühen, was ältere Kinder angeht: Derzeit gehen 635 Kinder in die beiden bestehenden Grundschulen, von denen jene an der Camerloherstraße bereits fast fertig saniert und erweitert worden ist. Dass es eine dritte Grundschule brauche, zeige die Platznot an der Schule am Kirchplatz, berichtet Greulich. Die neue Grundschule soll am Standort des Gymnasiums entstehen. Generalüberholt worden ist in den vergangenen Jahren die Mittelschule, bei der Realschule stehen 2020 Ertüchtigungen der Außenanlagen an. Obwohl schon heute in Sachen Bildung gut aufgestellt, habe Ismaning noch nicht genug: Die Gemeinde bewerbe sich gern als Standort für eine Fachoberschule (FOS/BOS), sagt der Bürgermeister an die Adresse von Landrat Christoph Göbel (CSU), der die Ismaninger Bürgerversammlung "als traditionellen Auftakt des politischen Jahres im Landkreis München" bezeichnet und den Hinweis von Greulich gerne mitnimmt.

Doch nicht nur für Kinder und Jugendliche sei im vergangenen Jahr viel getan worden, sagt der Rathauschef. Mit dem 2020 seit 30 Jahren bestehenden Hillebrandhof leiste sich die Gemeinde einen zentralen Treffpunkt mit Beratung für ältere Bürger. Und man sei gerade daran, neue Seniorenwohnungen zu planen und in den nächsten Jahren zu errichten, weil der Bedarf äußerst hoch sei. Bereits begonnen hat das Bewerbungsverfahren für die 30 gemeindeeigenen Wohnungen am Grabenanger, die im Juni bezugsfertig sein sollen.

Detailansicht öffnen Viel zu berichten hat der Ismaninger Rathauschef Alexander Greulich (SPD) bei der Bürgerversammlung. (Foto: Robert Haas)

Neben all diesen frohen Botschaften gibt es aber auch in Ismaning unerfreuliche Nachrichten, wie Bürgermeister Greulich die Verlängerung der Genehmigung zur Einleitung von schwach radioaktiven Abwassers durch die TU in die Isar nennt: Da werde man ganz genau hinschauen, die Gemeinde lehne das absolut ab, sagt er. Der Landrat, dessen Behörde die Verlängerung des Alt-Bescheids Ende Dezember erteilt hat, versucht zu beschwichtigen, als er von einem Bürger konkret gefragt wird, wie das denn sein könne. Es handele sich nur um eine Fortschreibung, sagt Göbel. Alle zulässigen Grenzwerte würden deutlich unterschritten, und es dürfe natürlich keine Folgen für Wasserhaushalt, Mensch, Flora und Fauna geben.

Konkrete Schritte für mehr Verkehrssicherheit erwarten die Anwohner am Seidl-Kreuz-Weg und an der Osterfeldstraße von der Gemeinde. Am Ende der Bürgerversammlung übergeben sie Unterschriftenlisten an Rathauschef Greulich. Dieser sagt zu, dass in beiden Bereichen die Einhaltung des Tempolimits von 30 Stundenkilometern konsequent verfolgt werden soll.