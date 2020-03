Das hat es so noch nicht gegeben: Eine Bürgerversammlung im Ismaninger Ortsteil Fischerhäuser - und keiner der gut hundert Besucher mag das Wort ergreifen. Rathauschef Alexander Greulich (SPD) und die zahlreich erschienenen Gemeinderäte können es am Montagabend kaum fassen, dass es keine Wortmeldungen gibt. Denn normalerweise haben die Bewohner von Fischerhäuser bei der Ortsteilversammlung im Vereinsheim des Fußballclubs Grüne Heide Gesprächsbedarf, und das in der Vergangenheit durchaus ausgiebig.

Der Bürgermeister aber hat viel zu erzählen an diesem Abend, was die "Häusler" interessieren dürfte. So habe sich im Hinblick auf die Verkehrssituation in der Wiesstraße im vergangenen Jahr einiges getan, sagt Greulich. Weil die Autos versetzt geparkt würden, kann in der Tempo-30-Zone nicht mehr zu schnell gefahren werden. Die von der Gemeinde veranlassten Geschwindigkeitsmessungen bestätigten dies, so der Rathauschef. 67 Prozent der erfassten Fahrer seien mit weniger als 30 Stundenkilometern unterwegs gewesen, bei weiteren 30 Prozent habe der Tacho zwischen 31 und 40 Kilometer pro Stunde angezeigt, was erfreulich sei.

Etwas schnell unterwegs sind die meisten Verkehrsteilnehmer laut dem Bericht des Bürgermeisters auf der Freisinger Straße, bei der es sich ebenfalls um eine Tempo-30-Zone handelt. Nur ein Drittel der Autofahrer, die aus Norden kommen, halten sich nach Auswertung der Messstelle an die vorgeschriebene Geschwindigkeit oder unterschreiten sie; 49 Prozent sind etwas schneller unterwegs (bis Tempo 40), 13 Prozent erreichen schon einmal Tempo 50 und zwei Prozent sind drüber. Wer aus südlicher Richtung durch Fischerhäuser fährt ist nach Greulichs Worten deutlich braver: Fast drei Viertel der Verkehrsteilnehmer halten sich an das Tempolimit. Die Ergebnisse der Messungen auf der Erdinger Straße fallen für den von Osten kommenden Verkehr etwas höher aus. Dort habe man das Tempo-30-Schild etwas mehr gen Osten versetzt, Ähnliches soll auch bei der Nordeinfahrt auf der Freisinger Straße geschehen, sagt Greulich.

Was den Radverkehr zwischen Ismaning und Fischerhäuser angeht, ist der Bürgermeister nach eigenen Angaben recht zufrieden. Derzeit prüfe die Verwaltung die Errichtungen einer Brücke über die Isar für Fußgänger und Radfahrer in dem Ortsteil. Einer der möglichen Standorte wäre über den Forstweg "Sulzgeräumt" erschlossen, informiert Greulich die Versammlung. Man sei sich bewusst, dass der Bau einer solchen Brücke im FFH-Gebiet äußerst schwierig sei, dennoch wolle man es versuchen. Der Gemeinderat kann sich vorstellen, dass sich durch eine solche Brücke mehr Einwohner von Fischerhäuser dazu animieren lassen könnten, öfter einmal das Auto stehen zu lassen und mit dem Radl nach Garching zu fahren, um dann dort in die U-Bahn einzusteigen. Zudem wäre eine solche Isarquerung auch für Spaziergänger und Freizeitradler von Bedeutung. Bislang lässt sich die Isar bei Fischerhäuser nicht queren. Wer über den Fluss zu Fuß oder mit dem Rad nach Garching will, muss bis zur B 471 gelangen.

In Fischerhäuser leben derzeit 1175 Menschen, für den weiteren Ismaninger Ortsteil Moos weist die Statistik 541 Personen aus. Der Bebauungsplan für den Bereich der Erdinger- und Freisinger Straße in Fischerhäuser sieht zwar ein Areal für eine Kindertagesstätte vor, ob eine solche entstehen wird, hängt laut Greulich vom Bedarf ab, und dieser ist nach seinen Worten aktuell nicht gegeben. Auf dem für die Kita reservierten Gelände liegt derzeit noch der Aushub von den Bauarbeiten für die neuen Häuser, der eigentlich längst hätte beseitigt werden müssen. Nun haben die Anlieger vorgeschlagen, diese Hügel als Spielflächen zu belassen. Nach Aussage Greulichs prüft die Verwaltung gerade, ob das möglich ist.