Von Iris Hilberth, Landkreis München

Wenn Stefan Schelle, der Bürgermeister von Oberhaching, sich eine kleine Auszeit nimmt, geht er gerne auf die Jagd. "Dann bin ich im Wald und schaue Bäume an", sagt er. Oder er entspannt sich beim Blasmusikspielen. "Ich sitze in der letzten Reihe mit der Tuba und einer Halben Bier. Und keiner will was von mir." Amtskollege Wolfgang Panzer aus Unterhaching rollt vor dem Dienst morgens in seinem Keller die Yoga-Matte aus. Ganz alleine, wenn seine Familie aus dem Haus ist. Unterschleißheims Rathauschef Christoph Böck joggt regelmäßig um den Hollerner See, in einem Tempo, bei dem ihn keiner anspricht. Und Pullachs Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund bekommt den Kopf frei, wenn sie im Garten werkelt oder Rad fährt. Sie alle sagen, dass sie ihr Amt mit Leidenschaft, mit "Herzblut" ausüben und dass das "kein normaler Job" sei, wie Tausendfreund es formuliert. Sie wissen auch, dass sie Pausen brauchen. "Man muss lernen, sich Freiräume zu schaffen", sagt Böck.