22. Oktober 2018, 21:52 Uhr Bürgerhaushalt Liste der offenen Wünsche

Die Stadt Unterschleißheim hinkt bei der Umsetzung der Projekte aus dem Bürgerhaushalt hinterher. Grund ist unter anderem Personalmangel

Von Klaus Bachhuber, Unterschleißheim

Weit mehr als hundert Unterschleißheimer bringen ihre Ideen und Vorschläge für den Bürgerhaushalt der Stadt ein, mehr als tausend diskutieren mittlerweile die Vorschläge und stimmen dann darüber ab, der Stadtrat akzeptiert in der Regel bereitwillig die Bürgerwünsche. Und dann? Geraten die Vorschläge auf den Verwaltungsweg - und versanden oft. Grünen-Stadträtin Brigitte Huber rügte das nun als "ein ganz schlechtes Signal".

Die Anlage einer Boule-Bahn, die Errichtung von Tischtennisplatten im Valentinspark, die Herstellung von Sonnenschutzvorrichtungen auf Spielplätzen oder die Aufstellung von Outdoor-Sportgeräten sind - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - beschlossene Projekte aus den Bürgerhaushalten seit 2016, die noch nicht umgesetzt sind. Bürgerwünsche zu realisieren, heiße, dies auch spürbar zu tun und damit zeitnah, monierte Huber im Hauptausschuss des Stadtrates. Wenn Anregungen zwei Jahre später verwirklicht würden, fühle man sich nicht ernstgenommen. Das führt dann zum Beispiel dazu, dass im Bürgerhaushalt 2018 Outdoor-Geräte gefordert werden, die im Bürgerhaushalt 2017 schon beschlossen, aber noch nicht aufgestellt worden sind.

Huber verlangte daher, "den Bürgerhaushalt in der Stadtverwaltung bei der Umsetzung priorisiert zu behandeln". Bürgermeister Christoph Böck (SPD) betonte hingegen, einen Vorrang der Bürgerwünsche nicht vertreten zu können: "Der Bürgerhaushalt sind Wünsche, aber wir müssen zuerst unsere Pflichtaufgaben erfüllen." Die Personalsituation im Rathaus sei aber so angespannt, dass Aufgaben nicht beliebig umgesetzt werden könnten. Den Bürgerhaushalt zu priorisieren, würde laut Böck bedeuten, "dass andere wichtige Angelegenheiten runterfallen". Steven Ahlrep, der im Rathaus den Bürgerhaushalt betreut, verwies darauf, dass sich auch nicht jede Anregung in der von einem Außenstehenden erwarteten Geschwindigkeit realisieren lasse: "Da sind schon auch recht knifflige Sachen dabei."

Ein strukturelles Problem liegt auch darin, dass der Bürgerhaushalt zwar im Sommer 2018 öffentlich diskutiert und im Herbst 2018 vom Stadtrat beschlossen wird, die Mittel zur Ausführung aber erst im Stadthaushalt 2019 bereitstehen, der in der Regel erst von April an wirksam wird. Zweiter Bürgermeister Stefan Krimmer (CSU) regte daher an, den Bürgerhaushalt gleich noch in den in derselben Sitzung behandelten Nachtragshaushalt für 2018 zu packen, um zumindest Mittel sofort abrufen zu können und nicht erst in sechs Monaten. Böck sagte, dies löse das Personalproblem nicht. Da jetzt schon Rückstau der Projekte bis 2016 herrsche, würde ein Vorziehen des Bürgerhaushalts 2018 "den Schwung nur noch größer machen". Es fehle bei der Umsetzung "nicht an Beschlüssen, es fehlt an Kapazität". Die Kleinbeträge der Einzelprojekte im Bürgerhaushalt könnten unbürokratisch auch ohne Rechtskraft des Etats ausgegeben werden, versicherte er. Der größte Teil aller Projekte im Bürgerhaushalt betrifft laut Böck regelmäßig das Sachgebiet Umwelt und Grünplanung im Rathaus. Und gerade dort herrsche seit Monaten wegen Personalwechsels und Krankenstands eine Unterbesetzung von bis zu 50 Prozent.