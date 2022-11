Schwarz-weiß und in Farbe, analog und digital, Großformat und Handy - die 32. Jahresausstellung des Münchner Fotoclubs "Blende1" im Bürgerhaus Unterschleißheim zeigt das ganze Spektrum an unterschiedlichen fotografischen Themen und Herangehensweisen. Eröffnet wird die Werkschau, bei der Unterschleißheims Dritte Bürgermeisterin Annegret Harms (SPD) und der Münchner Mundartdichter und Satiriker Helmut Eckl zur Einführung im Foyer ein paar Worte sagen werden, an diesem Dienstag, 15. November, um 19 Uhr. Die Blende 1 ist ein Zusammenschluss von rund 50 Fotografinnen und Fotografen aus München und Umgebung. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 30. November, jeder Fotograf hat sich eine eigene Aufgabe gewählt und dazu eine Serie von Bildern erarbeitet.