Noch bis Ende der Woche sind im Pullacher Bürgerhaus in der Ausstellung "Die Ohnmacht des Malers" Arbeiten von Walter Raum (1923 bis 2009) zu sehen. Der in Achmühle bei Wolfratshausen verstorbene Maler gehört zu den wichtigen deutschen Nachkriegskünstlern, sein Werk ist nicht zuletzt von Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg und der Beschäftigung mit der Philosophie des Existenzialismus geprägt. Seine "empfundene Ohnmacht", das Gefühl, als Mensch ein in die Welt geworfenes Wesen zu sein, hat er gleichsam mit gestalterischer Kraft entgegenzuwirken versucht. Mit gestisch-gegenstandloser Malerei (Informel), mit zahlreichen Zeichnungen, mit expressiven großformatigen Werken. "Sichtbarmachung existenzieller Hintergründe ist das, worum es mir als Maler geht", erklärte er einmal. Walter Raum stellte auf einer Vielzahl von nationalen und internationalen Ausstellungen aus, 1996 erhielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande für sein Lebenswerk. Die Ausstellung endet am Sonntag, 20. November. Zu sehen sind zwischen 1989 und 1993 entstandene Bilder. Geöffnet ist das Bürgerhaus Pullach unter der Woche von 10 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr.