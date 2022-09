Buster Keaton zählt ebenso wie das Duo Stan Laurel und Oliver Hardy zu den größten Stars des Stummfilms. Wer sich zwei besondere Kleinode ihres Schaffens ansehen will, der kann dies am Donnerstag, 23. September, im Bürgerhaus Pullach tun. Das Wanderkino aus Leipzig zeigt dort "Liberty" ("Die Sache mit der Hose"), eine der schrägsten Slapstick-Komödien mit Laurel und Hardy, sowie Keatons kürzesten Langfilm "Sherlock Jr." in historischer 16-Millimeter-Vorführtechnik. Für die musikalische Live-Begleitung zeichnen dabei Alma Gröding (Violine) und Tobias Rank (Klavier) verantwortlich.

Beide Komödien muten nicht nur wegen ihrer grandiosen Stunts erstaunlich an, sondern sind auch ungemein einfallsreich. Während das bei Hardy und Laurel mitunter bis zur kaum ertragbaren Slapstick-Albernheit ausartet, ist Buster Keatons 45-Minuten-Film durchaus tragikomisch. "Keatons originellste und spektakulärste Stummfilmkomödie, zugleich eine der gelungensten Auseinandersetzungen des Mediums Film mit sich selbst. Sehr dicht und fesselnd inszeniert, mit vielen amüsanten Einfällen und einer heiter-phantastischen Atmosphäre", urteilt das Lexikon des Internationalen Films über "Sherlock Jr."

Der Stummfilmabend beginnt um 20 Uhr, Tickets gibt es im Bürgerhaus (Telefon 089/744 74 47 00, E-Mail buergerhaus@pullach.de) oder online über Reservix.