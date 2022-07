Die englische Königin Queen Mary wünschte sich 1947 ein Stück von Agatha Christie für die Bühne. So entstand "The Mousetrap", der Kultkrimi, der seit 1952 ununterbrochen im Londoner Westend gespielt wird. Nun kommt das Berliner Kriminaltheater mit diesem Klassiker (zu deutsch: "Die Mausefalle"), ins Pullacher Bürgerhaus - ein Ensemble, das im Isartal schon mit "Die zwölf Geschworenen" überzeugen konnte. Acht Schauspieler werden am Mittwoch, 13. Juli, auf der Bühne sein. Und es dürfte spannend werden: Die Protagnisten sind in einer Pension eingeschneit, als ein Frauenmörder sein Unwesen treibt. Wer ist das nächste Opfer, wer der Täter? Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es im Büro des Bürgerhauses (Telefon 089/ 744 744 700) und im Internet: www.buergerhaus-pullach.de.