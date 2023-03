Seit fast 30 Jahren dokumentiert Alexander Chekmenev das Leben der Menschen in der Ukraine und fotografiert immer dann, wenn die Abgründe am tiefsten sind, der Schmerz am größten ist. Dass Pullacher Bürgerhaus zeigt seine eindrucksvollen Aufnahmen bis zum 31. März in der Ausstellung "Menschen-Würde - Bürger von Kiew".

Von Franziska Gerlach, Pullach

Es gibt eine Geschichte, die den Gästen der Vernissage im Bürgerhaus Pullach besser als jede kunsthistorische Abhandlung verdeutlicht, was diesen Alexander Chekmenev so besonders macht. Der ukrainische Fotograf streifte mit seiner Kamera durch die Straßen, als er auf einen Obdachlosen traf, den er fotografieren wollte. Ob dieser bitte für einen Augenblick seine Tasse beiseite stellen könne, fragte Chekmenev. Warum, wollte der Obdachlose wissen. Chekmenev: Weil es wichtig sei für die Nachwelt. Am nächsten Tag ging der Fotograf wieder los, um an derselben Stelle einen zweiten Obdachlosen zu fotografieren. "Der Bettler vom Vortag erklärte dem Kollegen, er solle sich fotografieren lassen und alles machen, was verlangt würde, da es wichtig für die Nachwelt sei."

Iris Trübswetter hatte diese Anekdote zur Eröffnung von Chekmenevs Ausstellung mit dem Titel "Menschen-Würde - Bürger von Kiew" mitgebracht. Die Kuratorin für zeitgenössische Kunst und Vorsitzende der deutschen Ostgesellschaft hat die Schau an das Bürgerhaus Pullach vermittelt und gemeinsam mit dessen Leiterin Hannah Stegmayer ein Konzept dazu erarbeitet. Man habe bewusst darauf verzichtet, Fotos aus dem aktuellen Krieg zu zeigen, sagte Trübswetter. Es sei ihnen darum gegangen, Chekmenev als Künstler vorzustellen, als Dokumentaristen der postsowjetischen Ukraine.

Mit seinen Fotos will der Ukrainer die Geschehnisse in seinem Land der Erinnerung zuführen. Seit fast 30 Jahren dokumentiert er das Leben der Menschen, gerade dort, wo die Abgründe am tiefsten sind, gerade dann, wenn der Schmerz am größten ist. Ein sozialkritischer Künstler, der genau hinschaut, ohne dem Voyeurismus zu verfallen, der seine Kamera respektvoll und mit großer Sensibilität auf das Elend hält und die Hoffnungslosigkeit. Aber auch die Würde des Einzelnen arbeitet Chekmenev in seinen Fotos heraus.

In seiner jüngsten Serie hat sich der Fotograf jenen Landsleuten angenommen, die dem russischen Angriffskrieg in Kiew trotzen

Das Bürgerhaus Pullach zeigt nun bis zum 31. März Arbeiten aus verschiedenen Serien des 1969 in Luhansk geborenen Fotografen: "Passport" (1995), "Donbass" (1994-2011), "Deleted" (2018-2020) sowie "Bürger von Kiew" (2022). In seiner jüngsten Serie hat sich der Fotograf jenen Landsleuten angenommen, die dem russischen Angriffskrieg in Kiew trotzen: eine Sanitäterin, ein Soldat, ein Obdachloser, ein Liebespaar mittleren Alters. Helden der Bürgerschaft, nach Art der niederländischen Malerei zu Zeiten Rembrandts bringt Chekmenev ihren Stolz vor schwarzem Hintergrund zur Geltung.

Gerade erst hat das Centre Pompidou in Paris eines dieser Porträts erworben, ein vergrößerter Druck der Aufnahme aber hängt in Pullach. Es ist das Foto einer jungen Frau. Die Straßen Kiews und der Krieg haben Spuren in ihrem schönen Gesicht hinterlassen. Sie sieht müde aus, zwei Mäntel trägt sie übereinander, und wer nah herantritt an das Bild, dem werden vermutlich weder die dunklen Ränder unter den Fingernägeln entgehen noch der Schrecken in ihren Augen. Wer weiß, was aus ihr geworden ist.

Und natürlich kam auch in Pullach die Sprache auf den Krieg, den Russland seit mehr als einem Jahr gegen die Ukraine führt. Es sei wichtiger denn je, die Kunst der Ukraine zu zeigen, sagte Iris Trübswetter. Die Ausstellung sei ein politisches Statement. "Gerade weil ein ungeheuerliches Kriegsziel darin besteht, die Kultur und Identität des Landes auszulöschen." Das Potential zu überdauern haben Chekmenevs Fotografien in jedem Fall. Man muss schon ein Herz aus Stein haben, um beim Gang durch das Foyer im Bürgerhaus nicht tief berührt zu werden von der ehrlichen Direktheit seiner Bilder, ihrer aufrichtigen Ästhetik.

Dabei war es der Zufall, der den Fotografen mit seiner Serie "Passport" zu einem Künstler von internationaler Relevanz und Bewahrer der Geschichte werden ließ. Nachdem 1991 gut 90 Prozent der Ukrainer in einem Referendum für die Unabhängigkeit des Landes gestimmt hatten, mussten konsequenterweise neue Pässe her. Drei Jahre später wurde Chekmenev vom "Sozial Zentrum" in Luhansk dann zu jenen nach Hause geschickt, die die Sache alleine nicht bewältigt hatten: die Armen und Alten, Kranken und Gebrechlichen. Er sollte Passfotos anfertigen, doch der Fotograf nahm, schockiert über die Zustände, heimlich die Armseligkeit der Behausungen auf.

Detailansicht öffnen Diese Aufnahme gehört zu der Serie "Donbass", der in diesen Tagen bitter umkämpften Steinkohle- und Industrieregion an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine. (Foto: Claus Schunk)

Die schwarz-weißen Fotografien der Serie "Donbass", der in diesen Tagen bitter umkämpften Steinkohle- und Industrieregion an der Grenze zwischen Russland und der Ukraine, stammen aus den Jahren 1994 bis 2011. Im Stil einer Milieustudie hat der Fotograf festgehalten, in welche Trostlosigkeit die Kumpel und deren Familien abrutschten, als nach dem Zerfall der Sowjetunion viele Gruben schlossen. Vor einem Tisch mit Wodkaflasche spielt ein Mann Akkordeon, auf einem Bett füttert eine Mutter ihr Baby, dahinter schlafen die älteren Geschwister in abgetragenen Decken. Ein Mann sitzt unbeholfen in einer Badewanne, das Gesicht eingeseift, und irgendwie scheint er nicht zu wissen, wie er den Schaum nun wieder runterbekommen soll. So zumindest wirkt es auf den Betrachter in Pullach. So wirkt es auf die Nachwelt.