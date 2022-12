Das Arcosa-Quartett tritt beim Konzert "Junge Preisträger" in Gräfelfing auf.

Die Zukunft bereits in der Gegenwart hören? Das kann das Publikum gleichsam am Sonntag, 18. Dezember, im Bürgerhaus Gräfelfing. Beim diesjährigen Matinee-Konzert "Junge Preisträger" werden große musikalische Talente im Alter von zwölf bis 17 Jahren ein anspruchsvolles Programm bieten und einen musikalischen Horizont eröffnen, der viel verspricht. Die Protagonisten bei dem Sonderkonzert, das der Musikförderverein Gräfelfing unter der ersten Vorsitzenden Bianca Bodalia alljährlich veranstaltet, haben freilich nicht nur eine möglicherweise große Zukunft vor sich, sondern auch schon in der Vergangenheit ihre musikalische Klasse bewiesen. Sie sind allesamt Preisträger bei "Jugend musiziert", studieren bei renommierten Dozenten und haben teilweise schon bemerkenswerte Konzert- respektive Orchestererfahrung.

Das Konzert beginnt um 11 Uhr. Das Repertoire umfasst solistische und Duo-Werke für Klavier, Cello und Flöte, zudem treten zwei junge Streichquartette auf. Es spielen die Cellistin Selma Mitreuter, die Pianistinnen Milana Nosek und Sonja Uhlmann, der Pianist Julius Egensperger, im Duo der Pianist Anson Wu und der Querflötist Johannes Schmid sowie das Arcosa-Quartett und das Antonin-Quartett. Karten für zehn, ermäßigt fünf Euro gibt es nur an der Tageskasse am Tag des Konzerts von 10.15 Uhr an.

Am Abend des 18. Dezember gibt es ein weiteres Konzert im Gräfelfinger Bürgerhaus: Die Sängerin Anna Veit präsentiert mit dem Ensemble "Goldmund" - sechs Mitgliedern der Münchner Philharmoniker - das Weihnachtsprogramm "Mehr oder weniger Lametta". Gespielt werden Stücke von Klassik über Jazz bis hin zum musikalischen Unterhaltungstheater. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es über www.muenchenticket.de oder an den bekannten Vorverkaufsstellen in Gräfelfing und Planegg.