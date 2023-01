Jonas Aumiller, 1998 in München geboren, gilt als einer der begabtesten jungen Pianisten aus Deutschland. Der im Landkreis Fürstenfeldbruck aufgewachsene Künstler, der seit einigen Jahren in den USA studiert, gibt am Freitag, 13. Januar, das erste Konzert des neuen Jahres im Bürgerhaus Gräfelfing. Auf dem Programm steht das Orgelpräludium und die Fuge D-Dur von Bach/Busoni. Es folgen die von Aumiller bearbeiteten Liszt-Kompositionen Symphonische Dichtungen Nr. 4 "Orpheus" und Nr. 3 "Les Preludes". Den Schluss bildet die Sonate Nr. 3 in f-Moll von Bahms. Aumiller, unter anderem Gewinner des Brahms-Wettbewerbs Detmold, ist schon als Kind beim Konzert "Junge Preisträger" in Gräfelfing aufgetreten. "In seinem Spiel vereinen sich strukturelle Intelligenz, überragende Klangkontrolle und tiefe Emotionalität", attestierte ihm Jacob Leuschner, Präsident des Brahms-Wettbewerbs. Das vom Musikförderverein Gräfelfing organisierte Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es über München Ticket und im Vorverkauf bei Wort-Schatz, Bahnhofstraße 95, Telefon 089/85 37 00, oder im Bürgerhaus, Bahnhofplatz 1, Telefon 089/85 82 72, sowie an der Abendkasse von 19 Uhr an.