In unserem Zeitalter der Geschwätzigkeit gäbe es so manchen guten Grund, öfter mal zu schweigen. Die eigene Mitteilungsinkontinenz zu stoppen und auf die permanent eingeforderte Kommunikation zu verzichten. Diese Wahl haben Menschen, die sprachlich oder in der nonverbalen Kommunikation auffällige Schwierigkeiten haben, nicht. Menschen mit Autismus. Sie brauchen ohnehin andere Wege, sich auszudrücken - etwa mit gemalten Bildern und Texten. Quasi nach dem Motto: "Wir können nicht sprechen, haben aber viel zu sagen!"

Im Garchinger Bürgerhaus sind jetzt Werke von 16 autistischen Künstlerinnen und Künstlern in der Ausstellung "Malen ist Hoffnung" zu sehen. Motor hinter der Werkschau ist die Gautinger Kunst- und Psychotherapeutin Brigitte Lobisch, die es seit vielen Jahren Menschen mit Autismus ermöglicht, sich mithilfe von "gestützter Kommunikation" und "gestütztem Malen" zu öffnen und malerisch sowie schriftlich auszudrücken. Am Sonntag, 13. November, findet die Vernissage statt, sie beginnt um 14.30 Uhr und zwölf der Ausstellenden werden anwesend sein.

"Eines ist mir in den vielen Jahren meiner pädagogischen und kunsttherapeutischen Begegnungen mit Menschen aus dem Autismus-Spektrum klar geworden", erklärt die 1948 in Gauting geborene Lobisch: "Der Mythos des in sich gekehrten, gefühlsarmen, emotionslosen Menschen mit Autismus gehört endlich revidiert!" Dem Publikum in Garching wünscht sie Aha-Erlebnisse: "Machen Sie sich in den Bildern und Texten dieser 16 Malerinnen und Maler selbst ein Bild davon, wie viel Reife, Tiefgang, Reflexion, Herzenswärme, Empathie, Lebensfreude und Lebensmut in jedem dieser neurodiversen Menschen steckt, auch wenn ihnen dies im direkten Ausdruck nicht so einfach möglich ist wie uns neurotypischen Mitmenschen."

Die Ausstellung ,"Malen ist Hoffnung" dauert bis 23. Dezember, am Mittwoch, 16. November, von 19.30 Uhr an gibt es zudem noch einen Info-Abend mit Klaviermusik.