Von Udo Watter, Garching

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ein Spruch von biblischer Qualität. Oder wie im Vorwort des neuen Garchinger Kulturprogramm zu lesen ist: "Die Arbeit, das tägliche Brot, macht uns zwar satt, aber wirklich lebenswert wird der Alltag erst durch die Erlebnisse gemeinsam mit unseren Mitmenschen: das menschliche Kultur-Erleben, der Wein des Lebens." Der Garchinger Kulturreferent Thomas Gotterbarm und sein Team haben also nicht vor, die Besucher zu ausgiebigem Chianti- oder Chardonnay-Konsum anzuregen, sondern wollen sie kulturell-sozial beflügeln.

Mit dem Programm der neuen Spielzeit, die im Januar beginnt, sollte das gelingen. Dazu gehören Theater-Highlights wie das hochkarätig besetzte Theaterstück "Die Reise der Verlorenen" oder die rasante musikalische Kriminalkomödie "Acht Frauen" (bekannt durch den Film von François Ozon), der Konzertabend Pasión de Buena Vista mit packenden kubanischen Klängen, die Operette "Die Fledermaus" oder "Die Schmidt Show - das Original von der Reeperbahn" mit Varieté, Kabarett und Musikdarbietungen. Dazu kommt ein Chansons-Abend ("Rendezvous avec Gréco") oder "Die Piccolo-Zauberflöte". Wichtig und für das Publikums oft besonders attraktiv ist das Angebot im Kabarett-Bereich: Von Sigi Zimmerschied, der seine "akribischen Forschungsarbeit an einem effizienten Hirnvakzin" in "Maskenball" am 19. Januar präsentiert, über Bumilo, Lucy von Kuhl bis zu Matthias Egersdörfer und Franziska Wanninger und Eva Karl-Faltermeier ist die Auswahl an scharfzüngigen Protagonisten beeindruckend.

Das neue Kulturprogramm 2023 ist unter www.kultur-garching.de online einsehbar. Der offizielle Vorverkauf für alle Kulturveranstaltungen der neuen Saison startet an diesem Freitag, 25. November. Von da an können die Tickets auch online über den Web-Shop der Homepage erworben werden. Zusätzlich wird während des Garchinger Christkindlmarktes (25. bis 27. November) eine Vorverkaufsaktion im Bürgerhaus stattfinden.

Außerdem wird ein neues Abo-System für Kulturveranstaltungen eingeführt. In dem neuen Modell haben Kunden die Möglichkeit, sich für die Abo-Varianten Kleinkunst oder Theater (je fünf Vorstellungen) zu entscheiden. Dabei gibt es die Garantie auf einen festen Sitzplatz in der ersten Kategorie und mit einem Abo-Ticket erhält man zudem 20 Prozent Ermäßigung auf alle weiteren Veranstaltungen der Stadt Garching. Das Abo-Anmeldeformular ist als Download auf der Homepage der Kultur Garching verfügbar.