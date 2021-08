Die Gemeinde Kirchheim versteht sich als Mitmachgemeinde: Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) betont das nur zu gerne. Nun hat das Rathaus einen Schritt unternommen, um den Bürgern mehr Möglichkeiten zur Mitwirkung zu bieten. So wird eine Online-Bürgerbeteiligungsplattform angeboten, auf der Kirchheimer sich zunächst zu zwei konkreten Themen äußern können. Sie sollen sagen, was ihnen bei der Ausarbeitung eines "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts" (Isek) für ihre Gemeinde wichtig ist. Auch werden konkret Senioren angesprochen. Da geht es um die Erweiterung des "Collegiums 2000" um barrierefreie Wohnungen.

Das Online-Angebot namens Consul ist international verbreitet. Es wird laut Auskunft der Gemeindeverwaltung vielfach erfolgreich angewendet und wurde auch schon oft ausgezeichnet. Nun hat man das Instrument in Kirchheim eingeführt. Unter www.mitmachgemeinde.de ist es abrufbar. Die Consul-Plattform kann individuell genutzt werden. Auch die Stadt Unterschleißheim will mit Hilfe von Consul die Bürgerbeteiligung, die in Corona-Zeiten notgedrungen online stattfinden musste, mit innovativer Technik breiter aufzustellen. Grundsätzlich bietet Consul bis zu fünf Bereiche an, die nach Bedarf freizuschalten sind. So kann eine Diskussionsplattform entstehen, um in einer Gemeinde ein Meinungsbild zu einem Sachverhalt bekommen. Bürgerinnen und Bürger können aber auch, wenn vom Rathaus gewollt, über Consul Vorschläge formulieren und in Abstimmungen mitentscheiden. Mit Hilfe von Consul können Bürger bei der Budgetgestaltung mitwirken, indem so genannte Bürgerhaushalte aufgestellt werden. Und sogar eine sogenannte kollaborative Gesetzgebung ist möglich: Dann beteiligen sich Bürger zum Beispiel an der Ausarbeitung von Beschlussvorlagen für den Gemeinderat.

Meist wird Consul projektbezogen genutzt. Das macht jetzt auch Kirchheim. Bei den vorerst zwei eingestellten Projekten können die Bürger laut Rathaus über Maßnahmen abstimmen, die dann im weiteren Prozess berücksichtigt werden. Derzeit erarbeitet das Büro Stadt-Raum-Planung ein Stadtentwicklungskonzept. Damit definiert die Gemeinde Ziele und Handlungsfelder für ihre zukünftige Entwicklung. Dabei sollen die Belange von baulicher Entwicklung, Freiraum, Verkehr, Handel, Gemeinbedarf, Soziales und Umweltschutz berücksichtigt werden. Die gemeinsam erarbeiteten Ziele dienen als Entscheidungsgrundlage für Vorhaben. Die Alltagserfahrungen der Bürger sollten in die Untersuchung einfließen, teilt die Gemeinde mit.

Die Gemeinde plant im Zuge von "Kirchheim 2030" und der Erweiterung des Collegiums 2000 weitere barrierefreie Wohnungen zur Vermietung für das Betreute Wohnen. Die Planungen dazu sollen nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kirchheimer Senioren erfolgen, heißt es. Hierzu wurde ein Fragebogen entwickelt, der über Consul digital ausgefüllt werden kann. Alternativ geht das aber auch analog. Wer an die Seniorenbeauftragte Dagmar Morgenroth unter seniorenbeauftragte@kirchheim-heimstetten.de eine E-Mail schreibt oder telefonisch unter 089/909 09 51 10 nachfragt, erhält einen Fragebogen zugeschickt.