Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Mit Kuchen, Kaffee und einem Kinderprogramm feiert die Bücherei in Siegertsbrunn diese Woche ihre Wiedereröffnung - und zwar während der künftigen Öffnungszeiten. Nach dem Startschuss am Montag können Besucherinnen und Besucher nun auch an diesem Donnerstag von 16 bis 19 Uhr einen Blick in die frisch renovierten Räumlichkeiten im Pfarrhaus St. Peter werfen. Sie waren zuletzt mehr als zwei Jahre lang geschlossen, erst aufgrund der Pandemie und anschließend wegen Sanierungsarbeiten. In deren Zuge sei auch das Konzept der vergleichsweise kleinen Bücherei überarbeitet worden, sagt Rathaussprecherin Gabriele Wehner. Sei das Angebot früher ein Querschnitt gewesen, mit dem man möglichst alle Bürgerinnen und Bürger erreichen wollte, so liege der Fokus nunmehr auf Familien. Entsprechend stünden in der Siegertsbrunner Bücherei viele Medien speziell für Kinder und Eltern bereit. "Aber es gibt auch noch Literatur und Krimis für Erwachsene", sagt Gabriele Wehner. Überdies bestehe die Möglichkeit, Medien aus der größeren Bücherei in Höhenkirchen zu bestellen und sie dann in Siegertsbrunn abzuholen. "Das ist vor allem auch als Service für ältere Menschen gedacht", sagt die Rathaussprecherin. Künftig ist die Bücherei im Pfarrhaus montags von 15 bis 18 Uhr und donnerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Die Einrichtung in Höhenkirchen hat hingegen wie bisher an drei Tagen pro Woche auf - jedoch von 1. Juni an jeweils eine halbe Stunde länger. Die neuen Öffnungszeiten sind dann am Dienstag von 16 bis 19 Uhr, am Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und am Freitag von 10.30 bis 13 Uhr.