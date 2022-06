Interview Von Rainer Rutz, Planegg

Die Gemeindebücherei Planegg wird heuer 60 Jahre alt. Die SZ sprach mit Leiterin Sabine Scheffer über die soziale Bedeutung der Institution, die zeitlose Attraktivität des gedruckten Buches sowie die stete Herausforderung, sich zu verändern.

SZ: Ein Freund - Gymnasiallehrer für Deutsch wie Sie - sagte mir schon vor 15 Jahren, dass das gedruckte Buch keine Zukunft mehr habe. Darüber haben wir uns oft gestritten. Stirbt das Buch?

Sabine Scheffer: Ganz sicher nicht. Das Haptische ist wichtig, das Greifbare. Das schön gemachte Buch ist nicht zu ersetzen. Im elektronischen Buch ist vieles nicht vermittelbar. Man kann es auch nicht riechen. Das gilt übrigens auch für Zeitungen und Zeitschriften, die man ja bei uns in der Bücherei auch lesen kann.

Welche Bedeutung haben denn Büchereien heutzutage überhaupt noch?

Sie sind starke Vermittler für Bildung und Kultur in der Gemeinde. Ihre wesentliche Dienstleistung besteht darin, dass sie für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig vom Einkommen, Status, Alter, Geschlecht oder Herkunft, freien Zugang zu Information, Bildung und Kultur gewährleisten. In keiner anderen Bildungs-oder Kultureinrichtung begegnen sich so viele Menschen aus allen Generationen und Milieus.

Wie darf man sich den Alltag in einer Bücherei vorstellen? Läuft das alles automatisch ab?

Vieles ist ständig in Bewegung, wird hinterfragt, entwickelt sich. Unser Team überdenkt immer wieder Arbeitsweisen, räumliche Vorgaben, Ordnungssysteme oder auch Präsentationsformen, um den Benutzern der Bücherei die Suche und den Zugang zu erleichtern und das Medienangebot attraktiv und aktuell zu erhalten, den Service zu verbessern und den Aufenthalt möglichst angenehm zu machen. Es wird umgeräumt, repariert, vorbereitet, auf- und abgebaut, getrocknet, aufgefüllt und umgepflanzt, neue Plätze werden gesucht und gefunden. Manches Gewohnte verschwindet so und dafür kommt Neues hinzu.

Neues? Was könnte das sein? Wie sieht die Bücherei der Zukunft aus?

Wir haben viele Ideen: Man könnte neue Lernräume schaffen, etwa für Schülerinnen und Schüler, um Hausaufgaben zu machen oder alleine oder gemeinsam bei uns zu lernen. Ein Werkraum wäre denkbar, in denen Besucher neue und zukunftsorientierte Technologien wie zum Beispiel 3-D-Drucker und andere Entwicklungen ausprobieren und kreativ nutzen können. Anderes wäre denkbar: Etwa eine Nutzung unserer Räume für öffentliche Musikproben. Wir würden uns freuen, wenn unsere Nutzer ihre Ideen formulieren und einen Zettel bei uns an die Wand pinnen.