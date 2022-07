Von Claudia Wessel, Grünwald

"Mir ist etwas übel", sagt Fritzi Gerda Roeder, 85, plötzlich, nachdem sie in einem Grünwalder Café eine Sachertorte verspeist hat. "Ich glaube, ich brauche einen Schnaps." Während man sich schon Sorgen macht, nimmt sie die Spielkarten, die sie neben sich liegen hat. "Als Zauberin ist man ja zum Glück vorbereitet", sagt sie, holt eine Karte heraus und rollt sie zusammen, so dass sie als Schnapsglas fungieren kann. Damit nichts herausläuft, legt sie eine zweite Karte darunter. Dann gießt sie aus einem kleinen Fläschchen eine Flüssigkeit hinein.

Nein, diese tropft nicht unten heraus aus dem improvisierten Schnapsglas. Auch nicht, als Roeder die Karte unten wegnimmt und stattdessen den kleinen Finger dahin presst, um die Flüssigkeit im Glas zu behalten. Selbst als sie nun erzählt und demonstriert, wie feine Damen immer den kleinen Finger abspreizen, wenn sie ein Glas halten, tropft nichts aus dem Karten-Schnapsglas. Vermutlich ist gar nichts drin, denkt man. Doch dann gießt Roeder das Schnapsglas aus in eine mitgebrachte Messingschale. Und es kommt eine klare Flüssigkeit heraus.

Detailansicht öffnen Die Kanne, die niemals leer wird - Zauberin Fritzi Gerda Roeder erstaunt ihr Publikum. (Foto: Claus Schunk)

Mit 75 habe sie aufgehört, beruflich zu zaubern, sagt die Grünwalderin. Nach den zehn Jahren Pause habe sie vor dem Treffen im Café daher ein bisschen üben müssen. Doch es funktioniert noch perfekt. Auch die Sache mit dem Faden. "Nein", sagt Roeder, "das ist kein Bindfaden, das ist eine Geschichte." Dann fängt sie an, den von einer Rolle abgewickelten Faden in kleine Stücke zu reißen. Dabei redet sie ohne Unterlass. "Stellen Sie sich vor, das ist das Büfett hier im Café. Was es da alles gibt: Törtchen und Croissants." Zu jedem abgerissenen Stück kommt ein Wort, so dass man hin und her schwankt, während man zusieht und hinhört und der Zauberin die Augen schaut. Zum Schluss nimmt sie die abgerissenen Stücke und rollt sie zu einem Knäuel zusammen. Dann entrollt sie den Faden langsam wieder - und er ist ein ganzes langes Stück. "Und schon ist das Büfett wieder vollständig", sagt sie dazu.

Ihr Auftritt auf einer Firmenfeier war so erfolgreich, dass sie am nächsten Tag kündigte

Die Zauberkunststücke kennt man schon, aus ihrem Buch "Ein (v)erzaubertes Leben", das Roeder im vorigen Jahr herausgegeben hat. 1956 war Fritzi Gerda Roeder die erste Frau im Münchner Zauberring, jetzt ist sie die einzige weit und breit, die eine Zauberinnen-Autobiografie geschrieben hat. In dem Werk mit 483 Seiten blickt sie zurück auf ihre Auftritte als Zauberin. Im Alter von 57 gab sie als Angestellte einer PR-Agentur in ihrer Firma auf dem Bavariafilmgelände eine Vorstellung zum 60. Geburtstag ihres Chefs. Dafür hatte sie sich ein Charleston-Kleid angezogen und sich ausgiebig vorbereitet mit einstudierten Zaubereien.

Der Erfolg an jenem Abend war so groß, die Kollegen so begeistert, dass Roeder beschloss, ihr Hobby, das sie seit frühester Jugend pflegte, zum Beruf zu machen. Gleich am nächsten Tag kündigte sie, buchte eine Reise zu einem Zauberkongress und gab vorher noch eine Anzeige in der Süddeutschen Zeitung auf, in der sie ihre Dienste als Zauberin anbot. Es folgen unzählige Clown- und Zauberauftritte bei Kinderpartys, Hochzeiten, runden Geburtstagen und bei einem immer wieder anderen und überraschten Publikum.

Ungewöhnliche Ereignisse hat sich Roeder immer nach den Auftritten notiert. Schließlich hatte sie zu Hause einen Riesenstapel an Ringbüchern und Zetteln. Aus diesem Material und aus ihrer Erinnerung hat sie das Buch geschrieben. Beim Lesen der Geschichten, in denen so manches Mal schräge Dinge und kleine Pannen passieren, kann man mit der Zauberin auf die Bühne gehen. Man sieht das Publikum aus ihrem Blickwinkel und die oftmals skurrilen Situationen, in denen sie auftreten muss. Einmal etwa landet sie vor einer betrunkenen Menschenmenge, die seit Stunden aufs Essen wartet und derweil schon einige Kästen Bier geleert hat. Das Geburtstagskind ist so beschwipst, dass es gar nichts von den Zaubertricks mitbekommt.

Detailansicht öffnen In ihrer Autobiografie erzählt Fritzi Gerda Roeder von ihrem "(v)erzauberten Leben". (Foto: Claus Schunk)

In einer anderen Szene kommt sie zu einer Gesellschaft, die sich ebenfalls kaum für sie interessiert. Die eine Reihe der Menschen am Tisch kehrt ihr einfach weiter den Rücken zu und ein Mann stört mit Zwischenrufen. "Ich habe mir überlegt, was mache ich jetzt", erinnert sich Roeder beim Treffen im Café. "Aber ich wollte nicht aufgeben, ich wollte zaubern und ich wollte meine Gage." Also spricht sie den Störer direkt an, auf eine absurde Weise, die ihr gerade so in den Sinn kommt: "In Salzburg habe ich mal einen Hund gesehen, der hatte genauso schwarze Locken wie Sie. Sind Sie vielleicht mit dem verwandt?", fragte sie seinerzeit. Eine Sekunde Stille entstand, dann drehte sich ein Mann herum und sagte: "Ja, aber in zweiter Ehe." Mit diesem Satz war das Eis gebrochen und es wurde ein lustiger Auftritt.

Auch magische Erlebnisse hatte Roeder. So etwa fühlte sie sich bei einem Auftritt im Auftrag eines Geschäftes in Berchtesgaden ganz besonders mit ihrem Publikum verbunden. "Das war so ein wunderbarer Tag", schwärmt sie noch heute. "Wir waren eine Einheit, das Publikum und ich." Viele seien zu jeder neuen Vorstellung an dem Tag wiedergekommen, man habe sich perfekt verstanden. Bis heute erinnert sich Roeder gerne an diesen Nachmittag.

Den Anfang macht die Melusine, die sie 1956 auf einem Zauberkongress erwarb

Es wird nie langweilig, wenn man mit Fritzi Gerda Roeder in dem Buch von Auftritt zu Auftritt reist. Jedes Mal ist man gespannt, wer diesmal die Tür öffnet, was für Menschen die Zauberin an diesem Tag "verwandeln" muss. Denn wenn die Magie bei den Zuschauern und Zuhörern ankommt, ist die Verwandlung gelungen. Meistens hat die Zauberin das geschafft. Manchmal auch nicht, manchmal musste sie sich verrückte Dinge ausdenken, um die Leute zu verzaubern. Aber das hat sie immer gereizt - und das ist auch der Reiz ihres Buches: Kleine Peinlichkeiten, anfangs desinteressierte Menschen, seltsame Locations - das Buch wimmelt nur so vor vergnüglichen Szenen und Beschreibungen. Auch aus dem Leben der Zauberin erfährt man noch einiges.

Das Buch beginnt übrigens mit der Melusine. So nennt Roeder ein kleines Seil, das sie 1956 auf einem Zauberkongress in Nürnberg gekauft hat. Jetzt im Café demonstriert sie dessen magische Fähigkeiten. Das Seil besitzt die Fähigkeit, sich durch die Materie eines Armreifs - den die Zuschauerin vorher prüfen durfte - zu bewegen. Überraschung! Nein, ein zweites Mal wird keine der Zaubereien vorgeführt. Das ist streng verboten. Zauberei funktioniert eben nur einmal.

Fritzi G. Roeder, Ein (v)erzaubertes Leben, www.bod.de