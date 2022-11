Bruno Jonas hat die unter seinen bayerischen Landsleuten gar nicht so verbreitete Gabe, schnell zu denken und schnell zu reden. Außerdem ist der in Passau geborene Kabarettist ein begnadeter Improvisator - auf der Bühne und offenbar auch außerhalb: Jonas springt jedenfalls für seinen erkrankten Kollegen Han's Klaffl ein und wird am Donnerstag, 19. November, in der Reihe "Brotzeit & Spiele" im Siegertsbrunner Gasthaus Franz Inselkammer auftreten. Er präsentiert dort sein Programm "Meine Rede - ein herrschaftsfreier Monolog für Fleischesser und Dieselfahrer". Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 18 Uhr an. "Wir machen aus der Not eine Tugend. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit", erläutert Veranstalter Wolfgang Ramadan. Ersatztermine mit Han's Klaffl seien in Arbeit und würden schnellstmöglich mitgeteilt. Weitere Informationen und Tickets gibt es über https://brotzeitundspiele.de.