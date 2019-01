27. Januar 2019, 22:00 Uhr Brunnthal/Sauerlach Kilometerlange Staus nach zwei Unfällen

Zwei Unfälle haben den Verkehr zwischen der Anschlussstelle Hofolding und dem Autobahnkreuz München-Süd auf der A 8 am frühen Samstagnachmittag stundenlang behindert und zu kilometerlangen Staus in beiden Richtungen geführt. Wie die Autobahnpolizei Holzkirchen meldet, war zunächst in Fahrtrichtung München ein Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und schwer beschädigt worden, als er sich im Schnee festfuhr. Der 49-jährige Fahrer und dessen 42-jährige Beifahrerin blieben unverletzt, ein Teil der Spuren musste für die Bergung durch einen Kran drei Stunden lang gesperrt werden, was einen Rückstau von bis zu 15 Kilometern auf zur Folge hatte. Die Autobahnpolizei (Telefon 08024/907 30) sucht noch eventuelle Zeugen, da nicht auszuschließen sei, dass an dem Unfall ein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Noch während der Unfallaufnahme passierte in Gegenrichtung auf Höhe der Anschlussstelle Hofolding ein Unfall mit drei beteiligten Autos, bei dem ein 70-Jähriger aus Gmund leicht verletzt wurde. Die Schäden an den Autos beziffert die Polizei auf etwa 16 000 Euro. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr mehrere Kilometer weit zurück.