Von Udo Watter, Brunnthal

Kunst wird manchmal als Mittel zur Realitätsflucht abgewertet. Besonders die Romantik hat dieses - aus Sicht der lebenstüchtigen Pragmatiker - Stigma der verträumten Weltfremdheit. Dabei kann das Entschwinden aus Alltag und Normalität auch Intensitätssteigerung sein und ermöglicht eventuell sogar die Wiederverzauberung einer ansonsten bedrückenden Welt. Christoph Amtmann, in Brunnthal lebender Pianist, wird sich in seinem Konzertprogramm am Donnerstag, 28. April, drei großen Komponisten der Romantik widmen und das Publikum im Saal des Hotels und Landgasthofs Brunnthal in magische Klangwelten zu entführen suchen.

Es ist der Jahresauftakt der von ihm organisierten Reihe "Brunnthaler Konzerte", bei der sonst oft Kammermusikensembles auftreten. Besonders Schumanns Fantasie C-Dur, die der Komponist "wohl mein Passioniertestes, was ich je gemacht habe" in einem Brief an seine Braut Clara Wieck nannte, ist ein bewegendes, visionäres Werk. Oder wie es Amtmann in seiner Programmbeschreibung ankündigt: "Schumanns Musik ist tönendes Bekenntnis, klingendes Tagebuch; was er schrieb, war von ihm durchlebt, durchfühlt, durchlitten worden mit empfindsamem Künstlerherzen, mit allem Überschwang des Romantikers."

Besonders der erste Satz ragt heraus, aber auch generell gilt dieses hochromantische Werk als ein Kulminationspunkt im Klavierschaffen Schumanns. Die lyrischen "Stückchen" von Edvard Grieg sind dagegen kurze, verspielte Miniaturen: teils naturverbunden, teils geisterhaft, teils skandinavisch-volksmusikalisch inspiriert. Amtmann, der früher Dozent an der Münchner Musikhochschule war und unter anderem mit dem BR-Symphonieorchester und den Münchner Philharmonikern zusammenarbeitete, wird in Brunnthal sieben davon spielen: Schmetterling, Berceuse, Kobold, Nordischer Tanz, Zug der Zwerge, Notturno und Bächlein. Hinzu kommen zwei Rhapsodien von Johannes Brahms in h-Moll und g-Moll. In ihnen steckt "viel innere Spannung aus dem Geiste nordischer Balladen". Brahms galt im übrigen als einer, der zwar romantisch empfand, aber "klassisch" - in dem Fall formal - gestaltete. Ein Klassiker der Romantik.

Das Konzert am 28. April beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es nur im Vorverkauf (keine Abendkasse) im Rathaus Brunnthal, Münchner Str. 5, Tel. 08102/89012; montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr. (Die Karten können an Auswärtige auch zugesandt werden).