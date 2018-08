22. August 2018, 22:02 Uhr Brunnthal/Aying Sperrung wegen Fahrbahnsanierung

Das Staatliche Bauamt Freising nutzt die Sommerferien noch, um eine stark befahrene Pendlerstrecke zu sanieren. Die Staatsstraße 2070 zwischen Dürrnhaar und Faistenhaar wird erneuert. Die Straße ist voraussichtlich von Montag, 3. September, bis Montag, 10. September, komplett für Autofahrer gesperrt. Die Arbeiten würden notwendig, weil Schäden an der Asphaltdeck- und Binderschicht der Fahrbahn entstanden sind, teilt die Behörde mit. Der Baufortschritt werde stark von der Witterung abhängen, heißt es weiter. Der Verkehr wird von Faistenhaar kommend über die Staatsstraße 2367 in Richtung Höhenkirchen zur Staatsstraße 2078 nach Aying geleitet. Die Umleitung auf der Gegenrichtung erfolgt analog. Im Juli erst war die Staatsstraße 2367 wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn über Wochen gesperrt gewesen.