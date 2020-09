Bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2367 zwischen Faistenhaar und Höhenkirchen sind am Sonntagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 13.30 Uhr ein 80-Jähriger aus dem südlichen Landkreis München mit seinem Auto in Richtung Höhenkirchen. Zur selben Zeit war ein 73-jähriger Münchner mit seinem Wagen in die Gegenrichtung unterwegs. Den ersten Ermittlungen zufolge wollte der 80-Jährige nach links Richtung Hofolding abbiegen. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoß. Der 73-Jährige und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und in einem Rettungswagen behandelt. An den Fahrzeugen soll ein Schaden in Höhe von insgesamt 25 000 Euro entstanden sein.