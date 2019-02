6. Februar 2019, 21:50 Uhr Brunnthal Zusammenschluss unter Genossen

Brunnthaler SPD geht im Ortsverein Höhenkirchen auf

Die SPD in Brunnthal gibt es nicht mehr als eigenständigen Ortsverein. Die Sozialdemokraten dort haben sich dem deutlich größeren Ortsverein in der Nachbargemeinde angeschlossen, der nun auch unter dem Namen "Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Umgebung" auftritt. Wie jetzt bekannt wurde, ist die frühere Ortsvorsitzende in Brunnthal, Anouchka Andres, bereits auf einer Versammlung im November zur stellvertretenden Ortsvorsitzenden in dem neuen Verbund gewählt. Mit ihr zog Christine Cietsch aus Brunnthal in den neunköpfigen Vorstand ein.

Die SPD hat im Landkreis schon bessere Zeiten erlebt. Nicht nur was die Wahlergebnisse angeht. Auch organisatorisch ist man nicht mehr so aufgestellt wie vor einigen Jahren. So schlossen sich bereits Anfang 2018 die Ayinger Genossen den Parteifreunden in Höhenkirchen-Siegertsbrunn unter der Vorsitzenden Mindy Konwitschny an.

Andres sagt nun allerdings, der Zusammenschluss sei nicht in erster Linie einer personellen Not zuzuschreiben. Vielmehr habe man viele gleiche Themen, etwa den Bau neuer Schulen wie Gymnasium oder Realschule und den öffentlichen Personennahverkehr. "Es gibt so viele Überschneidungen, wir sind so eng verbunden." Da biete sich an, künftig gemeinsam zu agieren. Die SPD in Höhenkirchen-Siegertsbrunn feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.