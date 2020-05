Mit 127 Stundenkilometern ist ein Münchner auf der Autobahn A 8 unterwegs gewesen. Das kostet ihn jetzt 160 Euro und einen Monat Fahrverbot, denn er geriet in eine Geschwindigkeitsüberwachung durch Beamte der Autobahnpolizeistation Holzkirchen in der Nacht auf den 13. Mai. Die A 995 ist von 22 Uhr an auf eine zulässige Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometer beschränkt. 21 Autofahrer waren in der besagten Nacht zu schnell, 15 von ihnen müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Zwei haben die Geschwindigkeit sogar um mehr als 70 Stundenkilometer überschritten und erhalten deshalb eine Geldbuße von etwa 600 Euro und drei Monate Fahrverbot. Die Autobahnpolizei Holzkirchen bittet nach diesen Erfahrungen alle Verkehrsteilnehmer um eine besonnene Fahrweise und verweist nochmals auf die jüngst erfolgte Anpassung des Bußgeldkataloges für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung.