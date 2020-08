Die Sujets sind nicht außergewöhnlich - Stadt Land, Gesellschaft - aber allein die Materialien, mit den der Künstler Konrad Winter arbeitet, muten originell an: Autolack auf Aluminium. Auch seine gestalterische Herangehensweise mündet in eigenwillig ästhetische Ergebnisse: Aus der Nähe sieht man in seinen Bildern abstrakte, homogene Farbflächen mit scharfen Rändern, die eine quasi psychedelische Wirkung entfalten können. Weiter entfernt, nehmen diese vermeintlichen Abstraktionen für den Betrachter zunehmend Gestalt an, bis sie sich zu einem leuchtenden Ganzen zusammenfügen: Eine besondere Art von Verfremdung, die dadurch entsteht, dass die Akkuratesse der Linien eine Art Verschwommenheit des Gesamteindrucks bewirkt und fast digitalen Pixel-Charakter hat. "Getarnte Bilder" heißt die Ausstellung mit Werken von Konrad Winter, die jetzt noch in der Brunnthaler Galerie Kersten, Otterloher Straße 6, gezeigt wird, aber an diesem Wochenende ausläuft: Noch an diesem Freitag (14 bis 18 Uhr) und Samstag (10 bis 13 Uhr) kann man sich Winters unkonventionelle, leuchtende Arbeiten anschauen.