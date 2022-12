Normalerweise warten die Wiesn-Wirte Ende September mehr oder weniger ungeduldig auf die erlösenden Worte, die der Münchner OB ins Festzelt Schottenhamel hineinruft: "Ozapft is!" Ein paar Wochen nach der biergeschwängerten Veranstaltung auf der Theresienwiese wandelten die Wirte des Schottenhamel, der Münchner Stubn, von Poschners Hendlbraterei und von Käfers Weinzelt den Spruch nun ab in "Eipflanzt is!" - und rühmten sich dabei ihrer eigenen Klimabilanz. Denn in den Festzelten auf dem Oktoberfest wird dank eines Klimapakets mittlerweile CO₂-neutral gefeiert, auch dank der Pflanzaktion am Montag auf dem Waldstück bei Brunnthal. Insgesamt 1300 Bäume wollen die Wirte-Familien Schottenhamel, Kufler, Geimann, Wickenhäuser-Egger und Luff pflanzen und damit den bisher von monotonem Fichtenbestand geprägten Wald ökologisch aufwerten. "Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und etwas Gutes für unser Klima tun, auch direkt in unserer Heimat", sagte der Sprecher Münchner Wiesn-Wirte Christian Schottenhamel (im Vordergrund). Dabei kooperieren die Wirte mit der Organisation Climate-Partner, über die diverse Klimaschutzprojekte finanziert werden.