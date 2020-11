Die Fraktion der "Parteifreien Wählergruppe Brunnthal-Hofolding-Faistenhaar" (PWB) im Gemeinderat Brunnthal hat ein neues Mitglied. Fraktionssprecher Siegfried Hauser beendete sein Mandat. Als Nachrücker wurde Florian Tränker vereidigt. Der gescheiterte Bürgermeisterkandidat Jürgen Gott geht nach eigener Aussage davon aus, neuer PWB-Fraktionschef zu werden. Der 30 Jahre alte Tränker ist in Hofolding aufgewachsen und seit vergangenem Jahr PWB-Mitglied. Er will die Ortsentwicklung mitgestalten und für die jüngere Generation sprechen. "Wenn man mitreden und etwas bewirken will, muss man sich einsetzen", sagt der gelernte Zimmerer und Forstwirt, der als Baumpfleger bei der Gemeinde Taufkirchen arbeitet. Seit 16 Jahren ist er im Burschenverein Hofolding und war von 2011 bis 2016 dessen Vorsitzender. Er ist aktiver Feuerwehrler und seit Januar dieses Jahres Vorsitzender des Feuerwehrvereins.