Mitglieder der Gewerkschaft Verdi demonstrieren in Brunnthal für ihre Forderungen in den laufenden Tarifverhandlungen.

Die Gewerkschaft Verdi verstärkt den Druck im Tarifkonflikt des bayerischen Groß- und Einzelhandels. In mehr als 50 Betrieben waren Mitglieder zu Streiks aufgerufen, unter anderem bei Ikea in Brunnthal. Mit der Aktion wollte Verdi vor allem Baumärkte, Supermärkte, Parfümerien, Bekleidungsgeschäfte und Möbelhäuser treffen. Neben Brunnthal waren auch Kundgebungen in Augsburg und Nürnberg geplant. "Die Handelskonzerne machten während der Pandemie Rekordumsätze und jetzt verweigern die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen den Respekt und die Wertschätzung durch Entgelterhöhungen", begründete der Verhandlungsführer im Einzel- und Versandhandel, Hubert Thiermeyer, die Warnstreiks. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent plus 45 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten.