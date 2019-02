18. Februar 2019, 21:42 Uhr Brunnthal Waldorfhaus stellt sich vor

Die Krippe und der Kindergarten des Waldorfhauses in Brunnthal stellen sich am Samstag, 23. Februar, von 15 bis 17 Uhr beim Tag der offenen Tür vor. Dabei besteht die Gelegenheit, sich über den pädagogischen Ansatz für die Wiegestube (Krippe) und den Waldorfkindergarten zu informieren. Außerdem besteht die Möglichkeit zur Anmeldung. Zudem findet am Mittwoch, 27. Februar, um 20 Uhr ein Informationselternabend statt.