Die Autobahnpolizei Holzkirchen hat bei einer Kontrolle auf der Salzburger Autobahn festgestellt, dass sehr viele Verkehrsteilnehmer die Mindestabstände missachten. Man zählte Verstöße im Minutentakt, wie es heißt. Bei der Aktion in Fahrtrichtung Süden bei Brunnthal am Donnerstag vor einer Woche habe man in drei Stunden 95 Verstöße zur Anzeige gebracht. 21 Personen Autofahrer hätten dabei einen so geringen Abstand zum Vorausfahrenden eingehalten, dass sie mit einem Fahrverbot von einem Monat oder zwei Monaten rechnen müssten.

