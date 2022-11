Von Angela Boschert, Brunnthal/Unterföhring

"Wer Lesen kann, ist klar im Vorteil." An diesem flapsigen Spruch ist etwas Wahres dran, davon sind nicht nur Buchhändler, Bibliothekare und Lehrer überzeugt. Damit insbesondere Schüler noch mehr Spaß am Lesen entdecken, haben sich Marie Lindener und Annette Strauch von der Gemeindebücherei Brunnthal sowie Ilse Werner von der Gemeindebibliothek Unterföhring besonders ins Zeug gelegt. Ihre Häuser erhielten von den bayerischen Ministerin für Kunst und Kultus das Gütesiegel "Bibliothek - Partner der Schulen".

"Dieses Gütesiegel ist die Tüv-Plakette zur sicheren Teilnahme an der modernen Informationsgesellschaft", betont Kunstminister Markus Blume anlässlich der Verleihung des Gütesiegels, das an zwölf wissenschaftliche, 17 kirchlich-öffentliche und 37 kommunale Bibliotheken verliehen wurde. Seit dem Jahr 2006 wird es alle zwei Jahre vergeben. "Die ausgezeichneten Bibliotheken unterstützen die Schulen in herausragender Weise bei der Nachwuchsförderung künftiger Leseprofis. Sie zeigen, dass unsere Bibliotheken Buch und Bildschirm können! Ihr Angebot begeistert klassische Bücherfans und nutzt zugleich die Chancen digitaler Formate."

Im Falle Unterföhrings bot es sich an, die intensive Zusammenarbeit mit dem neuen Schulcampus bei der Jury anzumelden. Auf 145 Quadratmeter Fläche der Schulbibliothek finden Schüler des Gymnasiums viel Lesestoff. Doch es wurden auch Tablet-Aktionen gestartet und "nicht nur der Umgang mit Büchern, sondern auch mit Internet und Co spielerisch erfahrbar gemacht", so Bibliotheksleiterin Werner. Regelmäßig kommen auch Klassen in die Bibliothek, und es gibt Autorenlesungen. In der Grundschule wurden zwei dritte Klassen unterstützt, die für den deutschen Kinderonline-Preis Online-Spiele bewertet haben. "Unsere Außenstelle auf dem Schulcampus ist bereits eine kleine Institution", findet Werner.

"Für uns ist es toll, zum dritten Mal neben großen wissenschaftlichen Bibliotheken ausgezeichnet worden zu sein", freut sich Marie Lindener, die gemeinsam mit Annette Strauch die Brunnthaler Gemeindebücherei leitet. Besonders gewürdigt wurde ihr Engagement während der Corona-Zeit: Die Räume der Bücherei waren zwar geschlossen, aber sie haben einen Bestell-, Bring- und Holservice für die Schule organisiert und in extra hergestellten Jute-Taschen auch vielen Familien Lesestoff nach Hause gebracht. Zudem waren Lindener und Strauch während des Lockdowns am Telefon erreichbar und konnten bei Fragen und Wünschen helfen. Die Zahl der Anmeldungen ist während des Lockdowns deutlich gestiegen, sagt Lindener: "Die Mundpropaganda hat funktioniert."

Dass sie jetzt schon zum dritten Mal in Folge die Auszeichnung erhalten haben, erklärt sie sich damit, dass sie seit 15 Jahren eng mit der Grundschule zusammenarbeiten. Das ganze Schuljahr hindurch besuchen jeden Freitag Klassen die Bibliothek und Lindener oder Strauch lesen ihnen vor. Jede Klasse ist einmal im Monat da. "Diese Besuche sind nicht nur für die Schulkinder ein Event", erzählt sie lächelnd und ergänzt, dass die Bibliothekarinnen natürlich auch Bücherkisten nach Wunsch oder zu aktuellen Themen für den Heimat- und Sachunterricht zusammenstellen. Denn: Lesen bildet, ist sie überzeugt.