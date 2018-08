26. August 2018, 21:49 Uhr Brunnthal Trachtler feiern

Der Trachtenverein Edelweiß Brunnthal lädt am Sonntag, 9. September, zu seinem diesjährigen Herbstfest ein. Eingeleitet wird das Fest mit einer "Gaudi-Schnitzeljagd" unter dem Motto "Kennst des - woaßt des - findst des". Die Schnitzeljagd startet um 10.30 Uhr am Hofoldinger Maibaum und kann sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad bestritten werden. Anschließend beginnt um 12 Uhr das traditionelle Herbstfest im Trachtenheim in Brunnthal am Maurerweg 14. Musikalisch umrahmt wird die Feier von der Hofoldinger Blasmusik und der Kinder-Plattlergruppe des Vereins. Die Trachtler kümmern sich freilich auch um eine angemessene kulinarische Verpflegung - nach der anstrengenden Schnitzeljagd. Das Fest findet bei jeder Witterung statt.