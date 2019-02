26. Februar 2019, 21:58 Uhr Brunnthal 40-Tonner kracht in falsch geparkten Lkw

Halten Lkw-Fahrer ihre Ruhezeiten nicht ein, werden sie empfindlich bestraft. Die Parkplätze entlang der Autobahnen reichen jedoch lange nicht für alle aus. In ihrer Not stellen viele ihre Brummis an unzulässigen Stellen ab, was nicht selten das Unfallrisiko für andere erhöht. So am Dienstag gegen 6 Uhr an der A 8 im Bereich des Parkplatzes bei Brunnthal, wo es heftig krachte. Nach Darstellung der Autobahnpolizei hatte ein 60-jähriger slowenischer Lkw-Fahrer in der Nacht zum Dienstag vergeblich versucht, einen freien Parkplatz für seinen 40-Tonner zu finden und parkte daraufhin widerrechtlich in der Zufahrt zum Parkplatz am rechten Fahrbahnrand der Autobahn. Am Dienstagmorgen wollte ein 46-jähriger tschechischer Lkw-Fahrer seinen Kühllaster in den Parkplatz lenken und bemerkte den geparkten Sattelzug zu spät. Trotz Vollbremsung fuhr er auf. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 40 000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn und Bergung des Lkw des Tschechen war dieser Bereich etwa 2,5 Stunden gesperrt. Der Verkehr konnte umgeleitet werden.