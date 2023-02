Von Angela Boschert, Brunnthal

Vielleicht wird sich Zaharenia Karakatsouli-Block am Dienstag mit ihrem Mann einen Film in ihrer Muttersprache ansehen. Denn die gebürtige Griechin findet, man solle eine Muttersprache ehren, indem man sie miteinander spricht, Literatur liest und Filme in der Originalsprache, gegebenenfalls mit Untertiteln, anschaut. Zaharenia Karakatsouli-Block - man achte auf das als hartes "ch" ausgesprochene h in ihrem Vornamen - wurde in der Hafenstadt Kavala in der nordöstlichen Ägäis in Griechenland geboren und kam schon 1981 nach Deutschland, um in Stuttgart Architektur zu studieren. Heute ist sie im Brunnthaler Rathaus für Hochbauprojekte der Gemeinde zuständig und hat etwa die viel diskutierte Neugestaltung der Ortsmitte geleitet. Ihren Geburtsnamen hat sie bei der Heirat beibehalten, weil er sie an ihren mit 36 Jahren verstorbenen Vater erinnert und "außerdem Teil meiner Identität ist", wie die 63-Jährige in akzentfreiem Deutsch sagt.

Sie schätzt den "Internationalen Tag der Muttersprache", der im Jahr 2000 von der Unesco ausgerufen wurde, um an die Bedeutung der Sprache als Ausdruck der kulturellen Identität zu erinnern, und seitdem am 21. Februar begangen wird. In diesem Jahr verweist der Welttag auf die Bedeutung von mehrsprachiger Bildung für nachhaltige Entwicklung. "Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration", sagt Karakatsouli-Block. Es sei nicht nur eine Notwendigkeit, die Landessprache zu erlernen, vielmehr öffne sie Türen, wie ein Schlüssel. "Dennoch sollte eine Muttersprache weiterhin gepflegt und nicht vernachlässigt werden. Kinder, die hier aufwachsen und die Möglichkeit haben, auch ihre Muttersprache richtig zu erlernen, können sich in beiden Ländern einbringen", sagt die Mutter eines 27 Jahre alten Sohnes, der natürlich deutsch und griechisch spricht.

Karakatsouli-Block verbindet mit der griechischen Sprache "die Erinnerungen an meine Eltern und Großeltern, die leider nicht mehr leben. Damit sind meine Kindheit, meine Schwester und ihre Familie verbunden. Mein ganzes emotionales Empfinden spiegelt sich eher in Griechisch als in Deutsch wieder." Aber Heimat ist für sie in beiden Ländern, nämlich "da, wo meine Familie ist." Und weil sie ihre Muttersprache und damit Herkunft durch Beibehalten von Traditionen pflegt, wird sie Ostern wie in Griechenland mit roten Eiern, einem großen Essen und der ganzen Familie feiern.