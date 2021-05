Zu mehreren Kilometern Stau ist es am frühen Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 8 zwischen Holzkirchen und Hofolding gekommen. Laut Polizeibericht fuhr kurz vor sechs Uhr ein 18-jähriger Kroate mit einem Kleintransporter auf dem mittleren Fahrstreifen, als unmittelbar vor ihm ein Sattelzug auf seine Spur wechselte und er nach links ausweichen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte damit gegen die Mittelleitplanke und wurde schließlich nach rechts in den Grünstreifen geschleudert. Der 18-Jährige blieb unverletzt. An seinem Kleintransporter entstand ein Sachschaden von circa 3000 Euro. Die Autobahnpolizei Holzkirchen bittet um Zeugenhinweise unter 08024/90 73-0.