4. April 2019, 22:09 Uhr Brunnthal Start der Flohmarktsaison

Kaum ist der Frühling da, startet die Flohmarktsaison des TSV Brunnthal: Erster Termin ist am Samstag, 6. April, auf dem Airbus-Gelände, gegenüber von Ikea. Verkauft werden kann alles, was der Keller hergibt oder der Haushalt nicht mehr braucht. Es muss vorher kein Platz reserviert werden, Verkäufer können von 6.30 Uhr an vorbei kommen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, nicht auf den Parkplatz zu fahren, bevor die Einweiser da sind. Die Standgebühr beträgt drei Euro pro Meter und kommt der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins zugute.