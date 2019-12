In Brunnthal kommt der Nikolaus erst am 22. Dezember, also kurz vor dem Christkind. Denn am vierten Advent findet auf dem Parkplatz an der Jahnstraße von 15 Uhr an der Christkindlmarkt statt, eben mit den Nikolaus. Außerdem wird ein Weihnachtsbastelmarkt für Kinder angeboten, es gibt Glühwein und Kinderpunsch, Crêpes von der Fußballjugend, heißen Caipi und exotische Drinks von der 1.und 2. Mannschaft, einen Grillstand, frisches Bier und wärmenden Schnaps. Die Handballer grillen Hamburger und die Brunnthaler Burschen bereiten Elsässer Flammkuchen zu. Die besten gerösteten Maroni versprechen Edi und Bill, der Tennisclub Likör und Waffeln. Zudem tritt die Musikschule Sauerlach von 15.30 Uhr an auf.