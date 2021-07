Unter dem schlichten Titel "Songs" startet das Konzertleben in Brunnthal nach langer pandemiebedingter Pause wieder. Die Sängerin Katharina Gruber präsentiert dabei, begleitet vom Gitarristen Christian Gruber, eine Hommage an Ella Fitzgerald, Edith Piaf, Carole King und Joni Mitchell. Das Konzert findet am Dienstag, 27. Juli, im Saal des Hotels und Landgasthofs Brunnthal, Münchner Straße 2, statt. Mit seinem Programm verneigt sich das Vater-Tochter-Duo vor den größten Sängerinnen und Songschreiberinnen der Genres Jazz, Chanson und Folk. Es ist der Versuch, in feinsinnigen Arrangements für Gesang und Gitarre die Interpretationen der großen Künstlerinnen im Hintergrund schwingen zu lassen, dabei aber gleichzeitig eigene künstlerische Impulse so einzubringen, dass authentische Versionen entstehen. Die erste Veranstaltung des Jahres in der Reihe "Brunnthaler Konzerte" beginnt um 20 Uhr, Karten gibt es im Rathaus Brunnthal, Münchner Straße 5, 08102/890 12, montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie an der Abendkasse.