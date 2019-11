Für Fahrradfahrer soll die Strecke durch das stark vom Autoverkehr belastete Faistenhaar sicherer werden. Die Gemeinde Brunnthal setzt sich nach einer nicht repräsentativen Befragung von Bürgern für einen Fahrradschutzstreifen auf der Staatsstraße 2367 ein, der vom nördlichen Ortseingang kommend bis zur Einmündung der Kreisstraße M 14 in Richtung Aying führt, und dann auf der Kreisstraße weiter bis zum östlichen Ortsausgang. Das Rathaus hat die Untere Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt gebeten, die Einrichtung eines solchen Schutzstreifens zu prüfen.

Vorausgegangen war eine Befragung auf unterschiedlichen Ebenen. So hatten nach Aufforderung von Bürgermeister Stefan Kern (CSU) über das Gemeindeblatt 54 Personen einen solchen Schutzstreifen befürwortet. 24 waren dagegen. Auf der Bürgerversammlung in Faistenhaar sprachen sich 20 Bürger für und drei gegen den Schutzstreifen aus. Befürchtet wird im Ort vor allem, dass sich der Parkdruck in Seitenstraßen erhöht, wenn wegen des Schutzstreifens auf der Staats- und auf der Kreisstraße Parkplätze wegfallen.

Diese Sorge hat das Rathaus auch in ihrer Mitteilung an die Straßenverkehrsbehörde zum Ausdruck gebracht. Nach Vorliegen des Prüfergebnisses aus dem Landratsamt wird die Angelegenheit wieder im Kulturausschuss des Gemeinderats behandelt. Dieser hatte den Prüfauftrag bei einer Gegenstimme beschlossen.