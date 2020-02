Der TSV Brunnthal richtet am Samstag, 7. März, ein Schafkopfturnier aus, bei dem für die ersten drei Plätze Preise in Höhe von 100, 75 und 50 Euro ausgeschrieben sind. Das Turnier wird im Vereinsheim an der Jahnstraße ausgetragen. Einlass ist ohne vorherige Anmeldung von 13 Uhr an, um 14 Uhr geht es los. Startgeld: zehn Euro. Es gibt Essen und Getränke.

