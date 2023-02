Die Terrain Energy will in Holzkirchen mit klassischen Fördermethoden Erdgas aus dem Boden holen. Als erstes stünde eine Erkundungsbohrung an, so wie von der Bayerngas GmbH im brandenburgischen Reudnitz.

Von Angela Boschert, Brunnthal

Südlich von München gibt es Erdgasvorkommen, für die das Unternehmen Terrain Energy mit Sitz in München eine Abbaugenehmigung anstrebt. Im Dezember 2022 hat sie beim Landratsamt Miesbach eine Erlaubnis zum "Aufsuchen von Kohlenwasserstoffen zu gewerblichen Zwecken" beantragt. Das Hauptvorkommen liegt im Bereich nordwestlich der Geothermie Holzkirchen, doch die Genehmigungszone namens "Mühlleite" reicht bis in den südöstlichen Landkreis München, einschließlich Teilen des Hofoldinger Forsts.

Ein kleines Teilstück ist an der Grenze zu Otterfing und Aying auf Brunnthaler und Sauerlacher Flur verortet. Daher rief Marcus Endres, der Geschäftsführer der Terrain Energy, vor kurzem die anliegenden Kommunen als Träger öffentlicher Belange an, um "die Fakten klar und deutlich zu kommunizieren". Die Terrain Energy gehört zur Evoterra Ltd. mit Sitz in London, einem Unternehmen, das sich der Energiewende verschrieben hat und die Energieproduktion aus traditionellen und erneuerbaren Quellen unter einem Dach vereint.

Terrain Energy bemüht sich in Deutschland derzeit nach eigenen Angaben nur um das Vorkommen in Holzkirchen. In Brunnthal informierte Bürgermeister Stefan Kern zuletzt seinen Gemeinderat, der entschied, Endres solle die Pläne in einer der nächsten Sitzungen öffentlich vorstellen.

Detailansicht öffnen Gas aus heimischer Förderung: Seit 2014 wird in Holzkirchen schon über eine Erdgasförderung diskutiert. (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Dem Projekt schlägt seit den ersten Anläufen im Jahr 2014 erheblicher Widerstand entgegen. In Holzkirchen fürchtet man um die nahe Geothermieanlage, in Brunnthal sorgt sich Bürgermeister Kern, dass das Grundwasser von den Bohrungen verunreinigt werden könne. Eine Befürchtung, die in Brunnthal auf eine sensibilisierte Bevölkerung trifft. Denn seit Jahren schon kämpft die Gemeinde um einen neuen Brunnen und hat sich darüber bereits mit den Nachbarn in Sauerlach überworfen. Dabei schließt Geschäftsführer Endres jegliche Gefährdung aus. Es gehe um 650 Millionen Kubikmeter Erdgas, nicht Erdöl. Es handle es sich "um eine lokal begrenzte Struktur mit zu großen Teilen geringmächtigen Schichten", sagt er. Diese heimische Quelle müsse man angesichts der Energiekrise nutzen.

Nach Auskunft von Terrain Energy hat man gerade wegen der Holzkirchener Bedenken das Verfahren jetzt amtlich angestoßen. Abgebaut werden solle das Gas mittels einer konventionellen Bohrung. Es sei noch gar kein "Bohransatzpunkt", sprich Bohrplatz, definiert. Letztes Jahr waren derer drei in Diskussion, zu denen sich Endres auf SZ-Nachfrage nicht äußern will. Vielmehr betont er, das Risiko sei so niedrig, "dass wir mit der Genehmigung rechnen". Die umstrittene Fördermethode mittels Fracking sei nicht vorgesehen und auch bei den Gesteinsformationen in Bayern nicht möglich.

Fracking ist nicht geplant

Fracking ist als Abbaumethode für Schiefergas in Deutschland seit 2017 verboten. Es bedeutet, über Bohrungen mit hohem hydraulischem Druck ein Wasser-Sand-Chemikaliengemisch einzupressen, um Risse im Gestein zu erzeugen oder bestehende Poren zu weiten. Michael Drews, Professor für Geothermal Technologies an der TU München, sieht "nach dem aktuellen Stand der Forschung hier keine Gesteinsformation, die für Fracking geeignet wäre". Zudem müsse das Gesteinsvorkommen eine gewisse Mächtigkeit haben, um darin enthaltenes Gas wirtschaftlich zu fördern.

Nach Meinung von Kai Zosseder vom Lehrstuhl für Hydrogeologie der TU München würde, wenn überhaupt, in einer solchen Tiefe gefrackt, dass viele Gesteinsschichten darüber lägen und das Grundwasser nicht von ausströmenden Gasen erreicht werde. Bergbau- und Wasseramt würden sehr genau prüfen, ob solche Gefahren bestünden. Das Genehmigungsverfahren zur Förderung ist angestoßen. Sollte es durchgehen, ist eine auf zwölf bis 17 Jahre ausgelegte Erdgasförderung in Holzkirchen vorgesehen.