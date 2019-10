Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in einem Brunnthaler Geschäftshaus einen Tresor ausgeräumt und Tausende Euro geraubt. Sie drangen einer Mitteilung der Polizei zufolge gegen 3.40 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein, hebelten eine Bürotür auf und machten sich an einem Standtresor zu schaffen. Mit Hilfe eines Winkelschleifers öffneten sie diesen und kamen so an mehrere Tausend Euro. Dabei lösten sie einen Alarm aus, wobei die eingeleitete Fahndung ergebnislos blieb. Bei der Suche wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt.