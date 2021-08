Schulausfälle, Online-Learning, improvisierte Prüfungsvorbereitungen - Auszubildende standen wegen der Pandemie vor ähnlichen Problemen wie Schüler. Bei der Firma Ganser Baustoffe in Kirchstockach bemühte man sich nach Kräften, die drei Lehrlinge dabei zu unterstützen. "Wir konnten in der Pandemie sehen, wie tiefgreifend sich Arbeitsalltag und Anforderungen an Qualifikationen verändern", sagt der Unternehmer Matthias Ganser laut einer Presseerklärung des Unternehmens. "Ausbilder wie Auszubildende standen plötzlich vor völlig neuen Herausforderungen. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber wollten wir verhindern, dass die Corona-Krise auch noch zu einer Krise für die berufliche Zukunft unserer Lehrlinge wird." Das habe man ganz gut hinbekommen.

"Natürlich waren auch unsere Auszubildenden verunsichert. Über die ganzen Monate haben wir uns bemüht, das auszugleichen, was in der Ausbildung Corona-bedingt auf der Strecke blieb", erzählt Helmut Obermaier, der gemeinsam mit Alexander Uhl bei Ganser Baustoffe für die Ausbildung zum Baustoffprüfer für Mörtel/Beton und zum Verfahrensmechaniker für die Fachrichtung Transportbeton ausbildet. Das seien junge Berufe mit Zukunft, denn ohne Verfahrenstechniker gehe auf der Baustelle heute gar nichts mehr. Und seitdem die Digitalisierung in der Baubranche angekommen sei, gelte auch hier das Motto: Weniger Kraft, mehr Köpfchen. "Trotzdem haben wir immer wieder Probleme, Auszubildende zu finden", so Obermaier weiter. Das liege wohl daran, dass dieser Beruf nicht besonders gut angesehen ist: "Heute will sich niemand mehr schmutzig machen oder bei jedem Wetter draußen stehen."

Dass sich ihre Ausbilder im vergangenen Jahr extra viel Zeit genommen haben, bestätigt auch Lehrling Seyfi Karasu: "Wir hatten die technischen Voraussetzungen für den Online-Unterricht und konnten uns jederzeit an unsere Ausbilder wenden, ob bei der theoretischen oder praktischen Prüfungsvorbereitung."