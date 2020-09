Zum Wiederauftakt nach langer Pause hat Christoph Amtmann, Organisator der Brunnthaler Konzerte, ein viel versprechendes junges Ensemble eingeladen. Das Leonkoro Quartet sowie der Bratschist Silas Zschocke spielen am Freitag, 25. September, Mozarts Quintett in g-Moll KV 516 und Beethovens Quartett in C-Dur op. 59,3 "Rasumowsky-Quartett". Das Anfang 2019 gegründete Leonkoro Quartet besteht aus den Brüdern Jonathan und Lukas Schwarz sowie Junghahn Shin und Mayu Konoe. Es hat schnell Aufmerksamkeit erregt und diverse internationale Preise und Stipendien erhalten. Auch Bratschist Zschocke hat sich in der Szene schon einen Namen gemacht und mit namhaften Orchestern konzertiert.

Während Beethoven mit seinen als Rasumowsky-Quartett firmierenden Streichquartetten op. 59 die Gattung revolutionierte und in mitreißende sinfonische Bereiche vordrang, atmet Mozarts großartiges Quintett düstere Passagen, ist aber auch von tröstlichen Empfindungen aufgehellt sowie starker Intensität. Für die Brunnthaler Konzerte gelten besondere, dem Infektionsschutz geschuldete Regeln. Das Konzert ist auf eine Stunde begrenzt. Es findet im Saal des Hotels und Landgasthofs Brunnthal, Münchner Straße 2, statt, Beginn 20 Uhr. Karten zu 20, ermäßigt 13 Euro gibt es in im Rathaus, Münchner Straße 5, bei Margot Schober (08102 / 89012), montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr. Es gibt keine Abendkasse.