7. Juni 2019, 22:22 Uhr Brunnthal Ottobrunner Straße gesperrt

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten wird die Ottobrunner Straße (Staatsstraße 2367) im Bereich zwischen der Ayinger Straße und dem nördlichen Ortsende in Faistenhaar von Montag, 17. Juni, bis längstens Mittwoch,21. Juni, gesperrt. Umgeleitet wird über die Ayinger Straße und über die Staatsstraße 2078 westlich von Aying. Nachdem auch die Einmündung der Dürrnhaarer Straße in die Faistenhaarer Straße betroffen ist, ist die Kreisstraße M 14 von Dürrnhaar kommend ebenfalls voll gesperrt. Die Zufahrt zum Ortsteil Waldsiedlung in Faistenhaar ist nur von Norden her möglich. Der Linienbus 216 wird ebenfalls umgeleitet.